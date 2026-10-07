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    BASF-Interesse an Evonik

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    SPD schlägt Landesbeteiligung vor

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD schlägt NRW-Einstieg zur Sicherung Evoniks vor
    • SPD fordert Evonik-Eigenständigkeit und Jobschutz
    • BASF fragt unverbindlich wegen Evonik-Übernahme an
    BASF-Interesse an Evonik - SPD schlägt Landesbeteiligung vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - In der Debatte um den Umgang mit den BASF -Übernahmeplänen für den Chemiekonzern Evonik hat die oppositionelle SPD eine Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen. Die Landesregierung solle prüfen, ob das Land selbst als Gesellschafterin bei der Evonik aktiv werde, "und somit RAG-Stiftung und Land NRW über 50 Prozent plus X am Konzern verfügen", heißt es in einem Antrag an den Landtag.

    Laut SPD wird über den Antrag kommende Woche im Plenum beraten. Zuvor hatte das "Manager Magazin" über den Vorschlag berichtet. "Das Land würde damit die Bedeutung des Unternehmens für das Ruhrgebiet nicht nur untermauern, sondern auch ein eigener Stabilitätsanker werden", sagte SPD-Fraktionschef Jochen Ott dem Magazin. Derzeit hält die RAG-Stiftung, die die Folgekosten des deutschen Steinkohlebergbaus finanziert, laut Evonik rund 43 Prozent der Evonik-Aktien.

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    Die Fraktion fordert in den Antrag den Erhalt der Eigenständigkeit von Evonik. Das industriepolitische Interesse der Landesregierung müsse darauf gerichtet sein, "Evonik als starken und eigenständigen Konzern mit Unternehmenszentrale, Beschäftigung und wesentlichen Entscheidungsfunktionen in Nordrhein-Westfalen zu erhalten und weiterzuentwickeln", heißt es wörtlich.

    SPD: Übernahme nicht auf Kosten der Beschäftigten

    Dies müsse mit Investitionen, sicheren Arbeitsplätzen und langfristigen Perspektiven für die Standorte verbunden sein. Sollte dennoch eine Veräußerung oder Übernahme verfolgt werden, müsse die Landesregierung darauf hinwirken, dass verbindliche Vereinbarungen zum Schutz von Beschäftigung, Standorten und Investitionen getroffen würden. "Betriebsbedingte Kündigungen, der Abbau von Arbeitsplätzen sowie die Schließung oder Verlagerung wesentlicher Unternehmensbereiche sollen für einen belastbaren Zeitraum ausgeschlossen werden", fordert die SPD.

    NRW-Ministerpräsident ist Mitglied im Kuratorium der RAG-Stiftung

    Vor knapp zwei Wochen hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung als größte Evonik-Anteilseignerin bekannt gemacht, dass es ein Angebot gibt. Evonik sprach von einer unverbindlichen Ansprache durch die BASF. "Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet." Gespräche fänden derzeit nicht statt. BASF hatte mitgeteilt: "Fortgang und Ausgang der Sondierungen sind gegenwärtig offen."

    NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist qua Amt Mitglied im Kuratorium der Stiftung. "Das Land hat damit einen unmittelbaren Zugang zu den Beratungen über die Zukunft eines seiner wichtigsten Industrieunternehmen", betonte die SPD./tob/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 51,33 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 61,00Euro was eine Bandbreite von -22,04 %/+18,89 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BASFs mögliche Evonik-Übernahme: Die abgelehnte Offerte von 22 Euro je Aktie entspricht rund 10 Mrd. Euro; über einen höheren Preis, Synergien und Finanzierbarkeit wird spekuliert. BASF fiel nach Bekanntwerden, Evonik sprang an und zeigt laut Charttechnik einen Aufwärtstrend. Zudem wird die strategische Verschiebung zu Spezialprodukten und emissionsärmeren Technologien thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.

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    dpa-AFX
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