DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat United Internet angesichts der angekündigten Zeichnung einer Kapitalerhöhung der Tochter 1&1 auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass United Internet für die rund 35 Millionen neuen 1&1-Aktien eine Darlehensforderung an die Telekomtochter übertrage. Der Markt dürfte dies ihm zufolge als Mechanismus werten, mit dem United Internet seine Beteiligung zum aktuellen Aktienkurs und nicht mit einem Aufschlag erhöhe. Sollte der Mutterkonzern einen Anteil von 90 Prozent erreichen, wäre ein Verschmelzungs-Squeeze-out und damit die Eingliederung von 1&1 in United Internet möglich, schrieb er./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,16EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gareth Davies

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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