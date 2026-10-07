DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat 1&1 nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Umfang von 20 Prozent des Grundkapitals auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass ausschließlich der Mutterkonzern United Internet die Kapitalerhöhung zeichne, und dies zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Als Gegenleistung werde letztlich mit der Forderung aus einem Darlehen eine Sacheinlage im Tausch gegen etwa 35 Millionen neue Aktien eingebracht, was Davies als negativ für die aktienbasierten Bewertungskennzahlen beurteilt. Allerdings hänge die Bewertung von 1&1 stärker von der Einschätzung der strategischen Ausrichtung des Telekomanbieters ab./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 23,90EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gareth Davies

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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