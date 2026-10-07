UBS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal und ersten Halbjahr dürfte das dritte Quartal herausfordernder für die Supermarktkette gewesen sein, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele dürften aber bestätigt werden./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 31,64EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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