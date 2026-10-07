Gewinnmitnahmen belasten Techsektor - Siltronic holen auf

Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets wies auf die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer an die bevorstehenden Quartalsbilanzen von Tech-Schwergewichten aus Asien hin. Es sei fraglich, ob große Technologieunternehmen wie Samsung und SK Hynix diese tatsächlich erfüllen könnten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch das Bild im europäischen Technolgiesektor geprägt. Dieser zollte seiner jüngsten Rally Tribut, die ihm seit Mitte September einen Zuwachs von 12 Prozent beschert hatte. Zuletzt verlor er als schwächster im Sektor im Stoxx-600-Tableau 2,2 Prozent. Am Vortag war er auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am deutschen Aktienmarkt verloren am Mittwoch die Papiere von Infineon als Schlusslicht im Dax 5,5 Prozent. Im MDax lagen Suss Microtec auf dem letzten Platz mit einem Verlust von mehr als 6 Prozent. Jenoptik und Elmos ließen ebenfalls deutlich Federn.

Anders die Anteile von Siltronic , die ein zuvor noch deutliches Minus weitgehend wettmachen konnten. Das Analysehaus Jefferies hatte das Kursziel für den Wafer-Hersteller von 114 auf 130 Euro angehoben. Analyst Constantin Hesse rechnet für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften./ajx/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 155,8 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 12:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +5,26 %/+67,76 % bedeutet.



