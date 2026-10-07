MPCM stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 116 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei Folge der zweiten Anhebung der Jahresprognose durch den Medikamenten-Versender, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit sei das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten der Treiber./rob/mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,98 % und einem Kurs von 70,55EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 116

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 120,00 € , was eine Steigerung von +68,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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