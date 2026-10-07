MPCM stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 116 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei Folge der zweiten Anhebung der Jahresprognose durch den Medikamenten-Versender, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit sei das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten der Treiber./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,98 % und einem Kurs von 70,55EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 116
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 116
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