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    Bulle pokert hoch

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    Meta-Aktie bald vierstellig? Muse könnte erst der Anfang sein

    Die Meta-Aktie hat seit dem Start von Muse kräftig zugelegt. Wells Fargo sieht darin jedoch erst den Anfang und setzt das Kursziel auf 1.000 US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    Bulle pokert hoch - Meta-Aktie bald vierstellig? Muse könnte erst der Anfang sein
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Die neue KI-Anwendung Muse entwickelt sich für Meta Platforms zum nächsten großen Wachstumstreiber. Seit dem Start Anfang September ist die Meta-Aktie bereits kräftig gestiegen. Wells Fargo sieht dennoch weiteres Potenzial und hebt sein Kursziel deutlich an.

    Wells Fargo sieht 1000 US-Dollar

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    Wells Fargo hat das Kursziel für die Meta-Aktie von 796 auf 1.000 US-Dollar angehoben und die Einstufung "Overweight" bestätigt. Ausgehend von einem Kurs von 740 US-Dollar entspricht das einem weiteren Aufwärtspotenzial von über 35 Prozent. Das neue Kursziel gehört damit zu den höchsten an der Wall Street.

    Analyst Ken Gawrelski erwartet, dass Meta in den kommenden Monaten verstärkt über die Chancen sogenannter KI-Agenten sprechen wird. Besonders Muse könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Der persönliche KI-Agent wurde am 8. September veröffentlicht und hat seitdem sowohl bei Anlegern als auch bei Nutzern für große Aufmerksamkeit gesorgt.

    Die Meta-Aktie legte seit dem Start von Muse um fast 20 Prozent zu.

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    Muse könnte größer werden als Reels

    Gawrelski zieht Parallelen zur Einführung von Reels. Auch damals musste Meta zunächst hohe Investitionen stemmen, bevor sich das neue Produkt stärker in den Ergebnissen niederschlug. Bei Muse könnte der Effekt nach Einschätzung des Analysten jedoch deutlich größer ausfallen.

    Wells Fargo erwartet 2027 zunächst einen Tiefpunkt beim Gewinn je Aktie innerhalb des neuen Produktzyklus. Hohe Investitionen in die KI-Infrastruktur dürften den Ergebnissen zunächst stärker gegenüberstehen als zusätzliche Einnahmen durch Muse. Entsprechend rechnet Gawrelski kurzfristig noch mit zurückhaltenden Aussagen des Konzerns zur Monetarisierung.

    Der entscheidende Wendepunkt könnte 2028 folgen. Dann dürften nach Einschätzung von Wells Fargo zunehmend KI-Umsätze in die Erwartungen für Meta einfließen. Der Analyst sieht langfristig zusätzliche Erlöschancen unter anderem bei Messaging-Diensten, KI-gestützten Werbetools und neuen Anwendungen für Verbraucher.

    Breite Unterstützung an der Wall Street

    Die Wall Street steht Meta ohnehin überwiegend positiv gegenüber. Laut LSEG-Daten empfehlen 56 von 63 Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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