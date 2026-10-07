Deutsche Bank Research senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Sell'

Vielleicht eine kleine Beruhigungspille für euch! Der Angstbarometer ist von ängstlich in den neutralen Bereich gerutscht.





https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed





Notizen für mich:

Für das Jahr 2027 könnten geplante Preissenkungen in den USA (z.B. für Wegovy und Ozempic) das Cashflow-Wachstum leicht dämpfen, was jedoch durch steigende Absatzmengen kompensiert werden soll. Die Konkurrenz ist da, das bestreite ich gar nicht, aber der Absatz wird grösser. Solange Novo das bessere Produkt hat, ist auch die Preissetzungsmacht weiterhin da.





Es ist natürlich ein schwacher Trost, für diejenigen die viel höher eingestiegen sind, aber es ist vielleicht eine Trendumkehr festzustellen, wenn neue Käufer auftauchen.





Das Pferd ist nicht Tod, es wird gepflegt und trainiert;





Der CagriSema-Effekt: Als neues, deutlich wirksameres Medikament kann CagriSema zu einem höheren Premium-Preis am Markt eingeführt werden.

Überlegene Studiendaten: Studien zeigen, dass Patienten mit CagriSema einen Gewichtsverlust von über 22 % erzielen. Es übertrifft in Studien die reinen Semaglutid-Präparate deutlich und zielt darauf ab, den Konkurrenten Tirzepatid (Zepbound/Mounjaro von Eli Lilly) in Schach zu halten.

Zusatznutzen abseits der reinen Gewichtsreduktion

Um Regierungen und Krankenversicherungen davon zu überzeugen, die Kosten langfristig zu übernehmen, setzt Novo Nordisk auf klinische Argumente, die über das reine Abnehmen hinausgehen:

Muskel- und Knochenerhalt: Ein grosser Kritikpunkt an aktuellen Abnehmpräparaten ist der Verlust von Muskel- und Knochenmasse bei rapidem Gewichtsverlust. Vorläufige Daten zu CagriSema deuten darauf hin, dass die Knongesundheit und Muskelmasse geschützt bleiben.

Veränderte Hirnaktivität: MRT-Daten zeigen, dass CagriSema die Reaktion des Gehirns auf kalorienreiche Nahrung aktiv moduliert, wodurch Heisshunger und die ständigen Gedanken an Essen (Food Noise) massiv gesenkt werden. [

Organentlastung: Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes reduziert das Mittel nachweislich das gefährliche Fettgewebe rund um die Bauchorgane sowie in der Leber und Bauchspeicheldrüse.

Patent-Verlängerung bis in die 2040er Jahre

Das wohl wichtigste strategische Argument für die Cashflow-Stabilität betrifft den Patentschutz:

Das US-Patent für Semaglutid (Ozempic/Wegovy) läuft im Jahr 2032 aus – danach droht günstige Generika-Konkurrenz, was 75 % des aktuellen Novo-Umsatzes gefährden würde.

Durch die Kombination mit Cagrilintid in CagriSema sichert sich Novo Nordisk ein neues, eigenständiges Patent, das weit über 2032 hinausreicht. Das Unternehmen kann so Millionen Patienten rechtzeitig auf das modernere Kombi-Präparat umstellen und den Umsatz schützen.

Hört auf zu motzen, es gibt genügend neue Interessenten, die sich hier im Forum informieren wollen.





Jeder kennt die zwei Seiten der Medaille, wer aber nur seine Verluste kommuniziert, hat wohl seine Emotionen nicht im Griff. Wer nur das tote Pferd sieht, muss verkaufen, damit hat sein Leidensweg ein Ende, wer aber die Chancen sieht, muss jetzt aufstocken. Das Sentiment dreht sich ins positive.





Wichtig ist eigentlich nur die Zinsentwicklung. Dass kann die Entfaltung im Aktienmarkt verhindern. Wer aber Novo kennt, weiss welche Dividendenpolitik verfolgt wird, und dass wird das Interesse noch zusätzlich befeuern.





Auswirkung des Cashflows auf Dividenden & Rückkäufe

Die Leitlinie des Managements ist klar definiert: Jedes Kapital, das nach Investitionen in organisches Wachstum (wie Fabrikausbauten) und strategische Zukäufe (wie Catalent) übrig bleibt, wird an die Anleger zurückgegeben.

Konstantes Dividendenwachstum: Dank des robusten freien Cashflows konnte Novo Nordisk die Dividende im laufenden Jahr erneut steigern. Im August 2026 wurde eine Interimsdividende von 3,75 DKK je Aktie ausgezahlt. Die Ausschüttungsquote liegt historisch konstant bei rund 45 % bis 50 % des Gewinns, was die Dividende extrem krisensicher macht. [

Massive Aktienrückkäufe: Neben der Dividende stützt das Unternehmen den Aktienkurs durch fortlaufende Rückkaufprogramme. Für den aktuellen 12-Monats-Zeitraum (seit Februar 2026) läuft ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 15 Milliarden DKK. Bis Oktober 2026 wurden davon bereits Aktien im Wert von über 10,2 Milliarden DKK vom Markt genommen.















