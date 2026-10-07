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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Sell'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Kursziel auf 225 Kronen
    • EASD-Konferenz wirkt leicht negativ für Novo Nordisk
    • Einstufung „Sell“ bleibt unverändert bestehen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Sell'
    Foto: Novo Nordisk A/S

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der Diabetes-Konferenz EASD von 245 auf 225 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Alles in allem bewertet Analyst Emmanuel Papadakis laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Ergebnisse der Konferenz als leicht negativen Faktor für den dänischen Diabetesspezialisten und passte sein Kursziel entsprechend an./ck/rob/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 33,38 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,25DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +571,04 %/+890,16 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Deutsche Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,21, was einem Rückgang von -85,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Frage, ob dies Kauf- bzw. Nachkaufkurse sind; eine schnelle Erholung wird eher nicht erwartet. Fundamental stehen Patentrisiken bei Semaglutid, die Pipeline mit Cagrisema und oralen Präparaten sowie neue Wachstumsfelder im Fokus. Zudem wird die verlängerte FDA-Prüfung von Denecimig erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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