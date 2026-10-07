ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Sell'
- Deutsche Bank senkt Kursziel auf 225 Kronen
- EASD-Konferenz wirkt leicht negativ für Novo Nordisk
- Einstufung „Sell“ bleibt unverändert bestehen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der Diabetes-Konferenz EASD von 245 auf 225 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Alles in allem bewertet Analyst Emmanuel Papadakis laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Ergebnisse der Konferenz als leicht negativen Faktor für den dänischen Diabetesspezialisten und passte sein Kursziel entsprechend an./ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 33,38 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,25DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +571,04 %/+890,16 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.
Ich glaube nicht, dass mein Blick kurzsichtig ist, dieses Feld überlasse ich anderen Personen. Kurzfristig hat Novo verschiedene Rückschläge erlitten und diese sind jetzt im Preis berücksichtigt. Jetzt geht es darum, die Zukunft zu bewerten und das Wachstum zu definieren. Wenn Novo die Dividende erhöht, erhältst du 5% Dividendenrendite auf den heutigen EP.
Vielleicht eine kleine Beruhigungspille für euch! Der Angstbarometer ist von ängstlich in den neutralen Bereich gerutscht.
Der CagriSema-Effekt: Als neues, deutlich wirksameres Medikament kann CagriSema zu einem höheren Premium-Preis am Markt eingeführt werden.
Überlegene Studiendaten: Studien zeigen, dass Patienten mit CagriSema einen Gewichtsverlust von über 22 % erzielen. Es übertrifft in Studien die reinen Semaglutid-Präparate deutlich und zielt darauf ab, den Konkurrenten Tirzepatid (Zepbound/Mounjaro von Eli Lilly) in Schach zu halten.
Zusatznutzen abseits der reinen Gewichtsreduktion
Um Regierungen und Krankenversicherungen davon zu überzeugen, die Kosten langfristig zu übernehmen, setzt Novo Nordisk auf klinische Argumente, die über das reine Abnehmen hinausgehen:
Muskel- und Knochenerhalt: Ein grosser Kritikpunkt an aktuellen Abnehmpräparaten ist der Verlust von Muskel- und Knochenmasse bei rapidem Gewichtsverlust. Vorläufige Daten zu CagriSema deuten darauf hin, dass die Knongesundheit und Muskelmasse geschützt bleiben.
Veränderte Hirnaktivität: MRT-Daten zeigen, dass CagriSema die Reaktion des Gehirns auf kalorienreiche Nahrung aktiv moduliert, wodurch Heisshunger und die ständigen Gedanken an Essen (Food Noise) massiv gesenkt werden. [
Organentlastung: Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes reduziert das Mittel nachweislich das gefährliche Fettgewebe rund um die Bauchorgane sowie in der Leber und Bauchspeicheldrüse.
Patent-Verlängerung bis in die 2040er Jahre
Das wohl wichtigste strategische Argument für die Cashflow-Stabilität betrifft den Patentschutz:
Das US-Patent für Semaglutid (Ozempic/Wegovy) läuft im Jahr 2032 aus – danach droht günstige Generika-Konkurrenz, was 75 % des aktuellen Novo-Umsatzes gefährden würde.
Durch die Kombination mit Cagrilintid in CagriSema sichert sich Novo Nordisk ein neues, eigenständiges Patent, das weit über 2032 hinausreicht. Das Unternehmen kann so Millionen Patienten rechtzeitig auf das modernere Kombi-Präparat umstellen und den Umsatz schützen.
Hört auf zu motzen, es gibt genügend neue Interessenten, die sich hier im Forum informieren wollen.
Auswirkung des Cashflows auf Dividenden & Rückkäufe
Die Leitlinie des Managements ist klar definiert: Jedes Kapital, das nach Investitionen in organisches Wachstum (wie Fabrikausbauten) und strategische Zukäufe (wie Catalent) übrig bleibt, wird an die Anleger zurückgegeben.
- Konstantes Dividendenwachstum: Dank des robusten freien Cashflows konnte Novo Nordisk die Dividende im laufenden Jahr erneut steigern. Im August 2026 wurde eine Interimsdividende von 3,75 DKK je Aktie ausgezahlt. Die Ausschüttungsquote liegt historisch konstant bei rund 45 % bis 50 % des Gewinns, was die Dividende extrem krisensicher macht. [
Massive Aktienrückkäufe: Neben der Dividende stützt das Unternehmen den Aktienkurs durch fortlaufende Rückkaufprogramme. Für den aktuellen 12-Monats-Zeitraum (seit Februar 2026) läuft ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 15 Milliarden DKK. Bis Oktober 2026 wurden davon bereits Aktien im Wert von über 10,2 Milliarden DKK vom Markt genommen.
Er hat von Börse NullkommaNull Ahnung, postet wirklich nur💩 und geht allen auf den Sack.
Dann kommen, seinem unterbelichteten IQ entsprechend auch noch unqualifizierte Aussagen und Kommentare wie die letzten zu Einzelpersonen mit Gewichtsproblemen. = Unterste Schublade.
Mehr gibts nicht zu sagen, außer dass er den Thread zuspammed und zumüllt, sodass keine inhaltsvollen Diskussionen mehr zustande kommen. Armer Wicht mit extremen Aufmerksamkeitsdefizit. 🤷