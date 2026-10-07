HMS Bergbau: Tune In for H1 2026 Results Webcast on Oct. 8
Strong first-half growth takes centre stage as HMS Bergbau’s leadership presents its 2026 interim results in a German-language webcast on 8 October, followed by a Q&A.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- HMS Bergbau AG will host a webcast on its first-half 2026 results on 8 October 2026 at 11:00 a.m. CET, in German.
- CEO Dennis Schwindt and CFO Jens Moir will present the figures and company developments, followed by a Q&A session.
- First-half revenue rose from EUR 0.64 billion to EUR 1.1 billion.
- IFRS EBITDA, including one-off items, increased from EUR 8.4 million to EUR 22.5 million.
- The EUR 8.4 million in one-off items came from the first-time consolidation of South African mining company Hoshoza Resources Vryheid; adjusted operating EBITDA was EUR 14.1 million.
- Growth was driven particularly by bulk commodities and the liquid fuels and lubricants business launched in 2025; the full half-year report is available on HMS Bergbau’s website.
The price of HMS Bergbau at the time of the news was 37,15EUR and was up +0,95 % compared with the previous day.
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