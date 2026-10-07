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    HMS Bergbau: Halbjahreszahlen 2026 live im Webcast am 8. Oktober 2026

    Kräftiges Wachstum bei HMS Bergbau: Umsatz und EBITDA legen deutlich zu. Im Webcast am 8. Oktober erläutert der Vorstand die Halbjahreszahlen 2026 und beantwortet Fragen.

    HMS Bergbau: Halbjahreszahlen 2026 live im Webcast am 8. Oktober 2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • HMS Bergbau lädt am 8. Oktober 2026 um 11:00 Uhr zu einem deutschsprachigen Webcast über die Halbjahreszahlen ein.
    • CEO Dennis Schwindt und CFO Jens Moir erläutern die Kennzahlen und aktuelle Unternehmensentwicklungen; anschließend findet eine Fragerunde statt.
    • Der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 stieg gegenüber dem Vorjahreswert von 0,64 auf 1,1 Milliarden Euro.
    • Das ausgewiesene EBITDA erhöhte sich von 8,4 auf 22,5 Millionen Euro; darin enthalten sind 8,4 Millionen Euro an Sondereffekten.
    • Ohne Sondereffekte betrug das operative EBITDA 14,1 Millionen Euro. Wachstum kam insbesondere aus Massenschüttgütern sowie dem 2025 gestarteten Geschäft mit Flüssigbrenn- und Schmierstoffen.
    • Der vollständige Halbjahresbericht 2026 ist auf der Website von HMS Bergbau im Bereich Investor Relations verfügbar.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,95 % im Plus.


    HMS Bergbau

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    ISIN:DE0006061104WKN:606110
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