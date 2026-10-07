DATRON hebt Umsatz-, Auftrags- und Gewinnprognose 2026 an
Starkes Quartal, höhere Ziele: DATRON hebt nach überraschend guten Q3-Zahlen die Prognose für 2026 an. Umsatz, Auftragseingang und Profitabilität sollen höher ausfallen als bisher erwartet.
- DATRON hebt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 an, da die vorläufigen Q3-Zahlen über den Erwartungen lagen.
- Der erwartete Konzernumsatz steigt auf 68–71 Mio. Euro (zuvor 65–69 Mio. Euro).
- Der prognostizierte Auftragseingang wird auf 75–78 Mio. Euro erhöht (zuvor 65–69 Mio. Euro).
- Die erwartete EBIT-Marge liegt nun bei 7,5–8,5 % statt bisher 6,0–8,0 %; das Ergebnis je Aktie wird mit 0,70–0,90 Euro angesetzt (zuvor 0,50–0,80 Euro).
- Im dritten Quartal erzielte DATRON vorläufig rund 18 Mio. Euro Umsatz, 22,5 Mio. Euro Auftragseingang, 1,6 Mio. Euro EBIT und 0,25 Euro Ergebnis je Aktie – jeweils mehr als prognostiziert.
- Der starke Auftragseingang im Q3 wurde unter anderem durch einen größeren Auftrag eines inländischen Bestandskunden getragen; die vollständigen Quartalszahlen sollen in Kalenderwoche 45/2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsinformationen 3. Quartal 2026, bei DATRON ist am 05.11.2026.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,52 % im Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1000EUR das entspricht einem Plus von +2,25 % seit der Veröffentlichung.
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