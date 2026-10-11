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    Google war gestern?

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    Neue KI-Macht: Warum Versicherer jetzt um jede Erwähnung kämpfen

    KI verändert die Sichtbarkeit von Versicherern: Eigene Inhalte und Medienberichte entscheiden zunehmend darüber, welche Marken ChatGPT, Google & Co. nennen.

    Für Sie zusammengefasst
    Google war gestern? - Neue KI-Macht: Warum Versicherer jetzt um jede Erwähnung kämpfen
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Matteo Della Torre - picture alliance / NurPhoto | Matteo Della Torre

    Eine aktuelle Studie von GetMint (europäisches Softwareunternehmen, das misst, wie sichtbar Unternehmen und Marken in Antworten generativer KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity sind) und Wiztrust (französischer Anbieter von Software für PR, Unternehmenskommunikation und Investor Relations) zeigt, wie stark KI-Systeme inzwischen die Sichtbarkeit von Versicherern und Medien beeinflussen. Untersucht wurden unter anderem ChatGPT, Google AI Overviews, Google AI Mode, Gemini, Perplexity und Claude. Auffällig: Rund 28 Prozent der ausgewerteten Quellen stammen direkt von den Websites der Versicherer selbst.

    Trotzdem bleibt die Presse ein zentraler Faktor. In 69,2 Prozent der Antworten von Google AI Overviews, 60,5 Prozent bei Google AI Mode und 50,6 Prozent bei ChatGPT wird mindestens ein redaktionelles Medium genannt. Die Modelle unterscheiden sich jedoch deutlich bei der Quellenauswahl: ChatGPT nutzt sowohl Versicherungsfachmedien als auch Publikumsmedien, Claude bevorzugt klar Fachpublikationen, während Perplexity besonders häufig Finanz- und Vermögensmedien einbindet.

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    Für Versicherer verändert sich damit die Strategie für digitale Sichtbarkeit. Neben klassischer Medienarbeit gewinnen eigene Studien, Analysen, Expertenbeiträge und Pressemitteilungen an Bedeutung, weil diese direkt von KI-Systemen aufgegriffen werden können. Damit entsteht neben der klassischen Suchmaschinenoptimierung ein neuer Wettbewerb um Sichtbarkeit in KI-Antworten. Für Anleger ist der Trend vor allem langfristig relevant. Versicherer mit starken digitalen Plattformen und hochwertigen eigenen Inhalten könnten sich zusätzliche Reichweite verschaffen und Kunden künftig stärker direkt über KI-Systeme erreichen. Gleichzeitig steigt der strategische Wert glaubwürdiger Fachmedien, die von ChatGPT, Google und anderen Modellen regelmäßig als Quelle herangezogen werden. Für große Versicherer wie AXA könnte sich damit auch die digitale Kundengewinnung verändern: Neben klassischen Google-Rankings entscheidet zunehmend, welche Marken von KI-Systemen überhaupt genannt werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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