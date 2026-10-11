Neue KI-Macht: Warum Versicherer jetzt um jede Erwähnung kämpfen

Eine aktuelle Studie von GetMint (europäisches Softwareunternehmen, das misst, wie sichtbar Unternehmen und Marken in Antworten generativer KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity sind) und Wiztrust (französischer Anbieter von Software für PR, Unternehmenskommunikation und Investor Relations) zeigt, wie stark KI-Systeme inzwischen die Sichtbarkeit von Versicherern und Medien beeinflussen. Untersucht wurden unter anderem ChatGPT, Google AI Overviews, Google AI Mode, Gemini, Perplexity und Claude. Auffällig: Rund 28 Prozent der ausgewerteten Quellen stammen direkt von den Websites der Versicherer selbst.

Trotzdem bleibt die Presse ein zentraler Faktor. In 69,2 Prozent der Antworten von Google AI Overviews, 60,5 Prozent bei Google AI Mode und 50,6 Prozent bei ChatGPT wird mindestens ein redaktionelles Medium genannt. Die Modelle unterscheiden sich jedoch deutlich bei der Quellenauswahl: ChatGPT nutzt sowohl Versicherungsfachmedien als auch Publikumsmedien, Claude bevorzugt klar Fachpublikationen, während Perplexity besonders häufig Finanz- und Vermögensmedien einbindet.