Netflix-Aktie: Genauer hinzuschauen lohnt sich jetzt!

Erst büßte das Papier im Zusammenhang mit dem Bieterwettstreit um die Übernahme von Warner Bros. Discovery stark an Wert ein, dann wurden in den zurückliegenden Monaten Disruptionsängste um die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells wach, was für weitere Verluste und eine Halbierung des Aktienkurses gegenüber den Rekordnotierungen gesorgt hat.

War die Netflix-Aktie in den vergangenen Jahren ein Kursgarant – ausgehend von ihrem letzten Bärenmarkttief bei rund 17 US-Dollar haben sich die Anteile bis zu ihrem Allzeithoch im vergangenen Jahr fast verachtfacht – gibt sie seit inzwischen mehr als 12 Monaten ein eher trauriges Bild ab.

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Doppelboden im Chart! Genügt das für die Trendwende?

Insgesamt präsentiert sich die Aktie aus charttechnischer Perspektive in einer schwachen Verfassung, mit Blick auf die Unternehmensbewertung, die inzwischen signifikante Abschläge gegenüber der historischen Norm bietet, zeichnet sich jedoch eine zunehmend attraktive Ausgangslage ab – gerade jetzt, wo es trotz schwachen Trends auch erste Anzeichen für eine mögliche Besserung gibt.

Die aktuelle Korrektur ist nicht der erste Crash der Aktie

Langfristig handelt die Netflix-Aktie in einem langjährigen Aufwärtstrend. Frei von tiefen und sogar crashartig verlaufenen Korrekturen war der Videostreaming-Anbieter dabei zwar nicht, so zum Beispiel zum Jahreswechsel 2021/22. Doch das anhaltende Unternehmenswachstum sorgte immer wieder dafür, dass sich die Käuferinnen und Käufer nach solchen Phasen durchsetzen konnten.

Der letzte dauerhafte Aufwärtsimpuls fand wie eingangs erwähnt zwischen Herbst 2022 und Mitte letzten Jahres statt. Seither geht es allerdings bergab – und zwar schon, bevor es zu den Gerüchten über eine mögliche Übernahme von Warner Bros. Discovery und dem Bieterwettstreit mit Paramount Skydance gekommen war, in dem Netflix letztlich unterlag.

Der Grund hierfür waren eine aus dem Ruder gelaufene Unternehmensbewertung sowie ein heiß gelaufener Aufwärtstrend, der gleichzeitig nicht mehr durch die technischen Indikatoren bestätigt wurde. Für Kurse um 134 US-Dollar lagen im Chart bearishe Divergenzen vor. Das führte zu einer Trendwende, die durch das Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte, bei denen es außerdem zu einem Death Cross und damit zu einem Verkaufssignal gekommen ist, beschleunigt wurde.

Bullishe Divergenzen begleiten die Bodenbildung ...

Der Rückzug aus dem Bietergefecht mit Paramount Skydance sorgte zwar für eine Erleichterungsrallye, die fiel allerdings neuen Verlusten zum Opfer. Dadurch hat Netflix mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Ein Kurs unterhalb der gleitenden Durchschnitte sowie schwache technische Indikatoren zeigen deutlich die Misere der Aktie an.

Trotzdem könnte jetzt genau der falsche Zeitpunkt sein, Netflix abzuschreiben, denn im Bereich von 67 US-Dollar ist es zu einem Doppelboden gekommen, für den außerdem bullishe Divergenzen vorliegen. Gegenüber dem ersten Tief Mitte Juli haben sich sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD deutlich verbessert.

... das könnte für eine kräftige Erholung bereits genügen!

Sie zeigen zwar noch einen intakten Abwärtstrend an, der RSI hat sich aber von überverkauften Niveaus erholt, während der MACD vor dem Sprung über seine Signallinie steht. Das bedeutet eine nachlassende Verkaufsdynamik, was nach starken Abverkäufen für eine kräftige Gegenbewegung oft schon ausreichend ist. Eine solche hätte bei Netflix zunächst Platz bis zur 50-Tage-Linie bei rund 75 US-Dollar, anschließende Hürden wären 80 US-Dollar sowie die bei knapp 84 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie, deren Überwinden für eine dauerhafte Trendwende sorgen könnte.

Um diese ersten Aufwärtschancen nicht zu gefährden, darf Netflix jetzt allerdings nicht mehr unter den jüngst gebildeten Doppelboden mit einer Begrenzung bei 66,50 US-Dollar fallen. Wer sein Glück antizyklisch auf der Long-Seite wagen möchte, sollte sich hier mit einem Stopp absichern.

Fazit: Neue Chancen auch dank Neubewertung

Dass die Netflix-Aktie jetzt überhaupt für einen antizyklischen Einstieg in Frage kommt, liegt daran, dass sich mit den Anteilen auch die Bewertung halbiert hat. Für 2026 ist das Unternehmen mit rund dem 19-Fachen seiner Gewinne bewertet, das liegt um 46 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel. Gleichzeitig ist das Gewinnwachstum angesichts eines PEG von 0,9 so günstig wie schon lange nicht mehr. Hier gilt schon ein Wert unter 1,0 als attraktiv.

Insgesamt wird Netflix je nach herangezogener Kennziffer zwischen 20 und 45 Prozent unter seiner historischen Norm gehandelt. Das muss zwar keine Rückkehr zu dieser bedeuten, lässt aber doch auf Erholungspotenzial schließen – insbesondere, wenn dem Unternehmen neue Wachstumsideen einfallen, die über Preiserhöhungen, wie die jüngste für Kunden aus Europa, hinausgehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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