Redcare Pharmacy Aktie steigt am 07.10.2026 kräftig

Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,63 % auf 71,80€. Damit gewinnt die Aktie +3,83 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Schon gestern ging es für die Redcare Pharmacy Aktie um +5,37 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 71,80€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten Verluste von -0,53 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -2,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Redcare Pharmacy auf +6,16 %.

Während Redcare Pharmacy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %. Damit gehört Redcare Pharmacy heute zu den auffälligeren Werten.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,79 % 1 Monat +17,61 % 3 Monate -0,53 % 1 Jahr -20,73 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 07.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd.EUR € wert.

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Redcare Pharmacy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Redcare Pharmacy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Redcare Pharmacy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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