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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie steigt am 07.10.2026 kräftig

    Kursbewegung von +5,63 % bei Redcare Pharmacy am 07.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie steigt am 07.10.2026 kräftig
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 07.10.2026

    Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,63 % auf 71,80. Damit gewinnt die Aktie +3,83  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Schon gestern ging es für die Redcare Pharmacy Aktie um +5,37 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 71,80. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten Verluste von -0,53 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -2,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Redcare Pharmacy auf +6,16 %.

    Während Redcare Pharmacy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %. Damit gehört Redcare Pharmacy heute zu den auffälligeren Werten.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,79 %
    1 Monat +17,61 %
    3 Monate -0,53 %
    1 Jahr -20,73 %
    Stand: 07.10.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd.EUR € wert.

    MPCM stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'


    Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 116 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei Folge der zweiten Anhebung der Jahresprognose durch den Medikamenten-Versender, schrieb Yannik …

    Berenberg hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September von 94 auf 102 Euro höher gesteckt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas geht laut einer am …

    Das sind unsere Konferenzfavoriten – 18 Aktien von AT&S bis Zalando im Check


    In Folge 77 von Glaser & Spang berichten wir von der Baader Investment Conference 2026, die vom 21. bis 24. September in München stattfand. Vier Konferenztage, 230 Unternehmen, mehr als 750 Investoren und rund 3.000 Gespräche.

    Redcare Pharmacy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Redcare Pharmacy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Redcare Pharmacy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Redcare Pharmacy

    +5,08 %
    -0,35 %
    +21,32 %
    +2,43 %
    -19,89 %
    -34,82 %
    -48,64 %
    +129,07 %
    +130,00 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Markt Bote
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