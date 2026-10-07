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    Hormus kann alles kippen

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    Irak plant 2027 mit 58-Dollar-Öl – Milliardenloch inklusive

    Der Irak hängt am Öl – doch die neue Haushaltsrechnung produziert schon auf dem Papier ein Milliardenloch. Und Hormus macht sie noch riskanter.

    Für Sie zusammengefasst
    Hormus kann alles kippen - Irak plant 2027 mit 58-Dollar-Öl – Milliardenloch inklusive
    Foto: Leo Correa - AP

    Der Irak plant seinen Haushalt 2027 mit einem Ölpreis von nur 58 US-Dollar je Barrel – und rechnet trotzdem mit einem Defizit von mehr als 40 Billionen Dinar, – umgerechnet rund 27 Milliarden Euro. Wie Reuters unter Berufung auf Mitglieder des parlamentarischen Finanzausschusses berichtet, sieht der Entwurf Staatsausgaben von 217 Billionen Dinar beziehungsweise rund 166 Milliarden US-Dollar (etwa 148 Milliarden Euro) vor. Gleichzeitig sollen täglich rund 4 Millionen Barrel Rohöl exportiert werden, einschließlich Lieferungen aus Kurdistan.

    Die Rechnung zeigt, wie abhängig Bagdad vom Öl bleibt. Bei 4 Millionen Barrel pro Tag und einem Preis von 58 US-Dollar ergäben sich laut Oilprice rechnerisch rund 85 Milliarden US-Dollar Bruttoeinnahmen aus Rohölexporten im Jahr – noch vor Rabatten, Transportkosten und anderen Abschlägen. Das reicht nicht, um die geplanten Ausgaben zu decken. Zum Vergleich: Der Internationale Währungsfonds bezifferte den Ölpreis, den der Irak 2025 für einen ausgeglichenen Staatshaushalt benötigte, auf rund 92 US-Dollar je Barrel.

    Zusätzlich erwägt die Regierung eine Abwertung des Dinars. Der Wechselkurs könnte von derzeit rund 1.300 auf 1.400 bis 1.500 Dinar je US-Dollar angepasst werden. Weil der Irak sein Öl in US-Dollar verkauft, seine Ausgaben aber überwiegend in Landeswährung bezahlt, würde jeder Exportdollar dadurch mehr Dinar einbringen. Gleichzeitig würden Importe für Bevölkerung und Unternehmen teurer.

    Die Verwundbarkeit des Modells hat sich in diesem Jahr bereits gezeigt. Der Krieg mit dem Iran und die Störungen rund um die Straße von Hormus unterbrachen zeitweise Iraks wichtigste Exportverbindung über den Golf. Bagdad sucht deshalb verstärkt nach Alternativen über die Türkei sowie langfristig über Syrien und Jordanien.

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    Der Haushaltsentwurf legt damit einen grundlegenden Konflikt offen: Der Irak kalkuliert mit 58 US-Dollar je Barrel, benötigt für seine hohen Staatsausgaben aber deutlich höhere Einnahmen. Bleibt Öl tatsächlich auf diesem Niveau oder werden Exporte erneut gestört, muss Bagdad die Lücke über neue Schulden, Ausgabenkürzungen, Reserven oder zusätzliche Einnahmen schließen. Gleichzeitig will das Land seine Ölproduktion in den kommenden sechs Jahren deutlich ausbauen. Für den Staatshaushalt bedeutet das: Mehr Förderung allein reicht nicht – entscheidend bleiben stabile Exportrouten und ein Ölpreis, der die Rechnung überhaupt tragen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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