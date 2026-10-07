Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 130 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 83,05 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 130,00Euro was eine Bandbreite von +7,91 %/+55,88 % bedeutet.