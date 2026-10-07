ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 130 Euro - 'Buy'
- Jefferies erhöht Siltronics Kursziel auf 130 Euro
- Hesse erwartet im dritten Quartal weitere Verbesserung
- Kursrückstand gilt als attraktive Einstiegschance
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 114 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da der Markt mit Blick auf die Preise weiter konservativ sei, sehe er die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Waferherstellers als attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 83,05 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 130,00Euro was eine Bandbreite von +7,91 %/+55,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 130 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SILTRONIC AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schönes Wochenende.