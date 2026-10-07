Deal im Verteidigungssektor
Europas Verteidigung im Aufwind: Neuer Auftrag für Airbus
Rumänien bestellt zwölf Militärhubschrauber bei Airbus. Der Auftrag soll nicht nur die Streitkräfte stärken, sondern auch die heimische Industrie fördern.
- Rumänien bestellt zwölf H225M im Rahmen von SAFE
- Airbus stärkt Rumäniens heimische Luftfahrtindustrie
- H225M ersetzen schrittweise ältere Puma-Hubschrauber
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Airbus erhält einen neuen Großauftrag aus Europa. Rumänien hat zwölf H225M-Mehrzweckhubschrauber bestellt. Der Vertrag wurde mit der französischen Generaldirektion für Rüstung geschlossen. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der europäischen Sicherheitsinitiative SAFE.
Mit der Initiative will die Europäische Union die Verteidigungsbereitschaft ihrer Mitgliedstaaten beschleunigen. Im Fokus stehen größere Investitionen in die europäische Rüstungsindustrie und der Abbau kritischer Fähigkeitslücken.
Airbus setzt auf langfristige Partnerschaft
Für Airbus ist der Auftrag auch mit Blick auf die industrielle Zusammenarbeit in Rumänien wichtig. "Es ist uns eine Ehre, dass Rumänien sich für den H225M entschieden hat, um seine Verteidigungsfähigkeiten zu stärken", sagte Matthieu Louvot, Chef von Airbus Helicopters. Die Entscheidung werde zugleich die industriellen Fähigkeiten des Landes stärken, erklärte er.
Airbus arbeitet dabei langfristig mit IAR zusammen. Der rumänische Hersteller ist der einzige Hubschrauberproduzent des Landes. Airbus ist seit mehr als 20 Jahren in Rumänien aktiv und unterhält dort Aktivitäten in der Hubschrauber-, Verteidigungs- und zivilen Luftfahrtsparte.
Ersatz für ältere Puma-Flotte
Die rumänische Luftwaffe setzt derzeit auf den IAR-330 Puma. Dabei handelt es sich um eine in Rumänien gefertigte Version des Puma. Die nun bestellten H225M sollen schrittweise einen Teil dieser Flotte ersetzen und sowohl bei konventionellen als auch bei Spezialoperationen zum Einsatz kommen.
Rumänien hatte zuvor bereits 2 H215M in einer für den Marineeinsatz ausgelegten Variante bestellt. Zudem handelt es sich bei dem neuen Auftrag bereits um den zweiten Airbus-Helikopterdeal Rumäniens im Rahmen der SAFE-Initiative. Zuvor bestellte das Land sieben H160 und fünf H145 für öffentliche Dienste.
Der H225M ist laut Airbus weltweit bereits unter Kampf- und Krisenbedingungen erprobt. Mehr als 350 H225 und H225M sind derzeit im Einsatz und haben zusammen über eine Million Flugstunden absolviert.
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Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 186,9EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.