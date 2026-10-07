ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Unilever auf 4390 Pence - 'Sell'
- UBS senkt Unilevers Kursziel auf 4390 Pence
- Absatzmengen dürften sich leicht normalisieren
- Im November könnten Programm und Margenziel folgen
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever vor dem am 28. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 4440 auf 4390 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass sich die Absatzmengen des Lebensmittelherstellers leicht normalisiert haben dürften. Die Jahresziele hält er für gut untermauert. Der Fokus dürfte jedoch rasch in Richtung des im November in New York anstehenden Kapitalmarkttages gehen. Dort könnten ein neues Produktivitätsprogramm und ein mittelfristiges Margenziel von 21 bis 23 Prozent angekündigt werden./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 54,18 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8977. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,71GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 51,00GBP was eine Bandbreite von -20,78 %/-6,04 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 4390 Euro
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Community Beiträge zu Unilever - A41NM1 - GB00BVZK7T90
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Hallo zusammen,
ich habe mir die Unilever PLC vor dem Hintergrund der aktuellen Konsum- und Inflationsentwicklung genauer angeschaut und die wesentlichen Argumente für und gegen ein Investment zusammengefasst.
Hier ein kurzer SWOT-Überblick für die Diskussion im Thread:
🟢 Stärken (Strengths)
- Preissetzungsmacht & Markenstärke: Globale Powerbrands (Dove, Hellmann's, Knorr) sichern stabile Cashflows.
- Emerging Markets: Ca. 60 % des Umsatzes stammen aus Schwellenländern (Indien, Lateinamerika), was langfristig Wachstum sichert.
- Defensives Profil: Hohe Resilienz in schwachen Marktphasen, verlässlicher Dividendenzahler.
🔴 Schwächen (Weaknesses)
- Mäßiges Volumenwachstum: In den gesättigten Märkten Europa und Nordamerika stößt das reine Mengenwachstum an Grenzen.
- Konzernstruktur: Trotz Restrukturierung phasenweise träger als fokussierte Wettbewerber.
- Margendruck: Basis-Kategorien sind anfälliger für Rohstoffpreis-Schwankungen.
🟡 Chancen & 🔵 Risiken
- Chancen: Ausbau hochmargiger Segmente (Prestige Beauty, Health) sowie angekündigte Portfolio-Bereinigungen (z. B. Trennung von der Eiscreme-Sparte).
- Risiken: Zunehmender Druck durch Supermarkt-Eigenmarken bei preissensiblen Verbrauchern sowie Währungsrisiken aus den Schwellenländern.
Mein Fazit: Unilever bleibt ein solider, defensiver Basiswert für Dividenden- und Einkommensdepots (niedriges Beta, verlässliche Ausschüttungen). Für reine Growth-Investoren bietet die Aktie aktuell allerdings zu wenig Dynamik.
Den ausführlichen Beitrag mit allen Detailzahlen habe ich bei mir auf dem Blog zusammengefasst: https://moneymonkey.de/unilever-aktie-vorstellung-und-dividende/
Wie bewertet ihr die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau? Seht ihr die Abspaltungspläne als Kurstreiber oder überwiegen für euch die Wachstumsrisiken im Basisgeschäft?
Viele Grüße!
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