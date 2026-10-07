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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Ziel für Unilever auf 4390 Pence - 'Sell'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Unilevers Kursziel auf 4390 Pence
    • Absatzmengen dürften sich leicht normalisieren
    • Im November könnten Programm und Margenziel folgen
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für Unilever auf 4390 Pence - 'Sell'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever vor dem am 28. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 4440 auf 4390 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass sich die Absatzmengen des Lebensmittelherstellers leicht normalisiert haben dürften. Die Jahresziele hält er für gut untermauert. Der Fokus dürfte jedoch rasch in Richtung des im November in New York anstehenden Kapitalmarkttages gehen. Dort könnten ein neues Produktivitätsprogramm und ein mittelfristiges Margenziel von 21 bis 23 Prozent angekündigt werden./ck/rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 54,18 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8977. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,71GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 51,00GBP was eine Bandbreite von -20,78 %/-6,04 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 4390 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

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