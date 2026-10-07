UBS senkt Ziel für Unilever auf 4390 Pence - 'Sell'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 54,18 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8977. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,71GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 51,00GBP was eine Bandbreite von -20,78 %/-6,04 % bedeutet.