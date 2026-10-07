Mercedes-Benz Group Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Mercedes-Benz Group Aktie. Sie fällt um -3,79 % auf 39,01€. Die Mercedes-Benz Group Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,57 % wieder ab und notiert heute bei 39,01€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Mercedes-Benz Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -13,76 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -4,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,56 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -34,88 % verloren.

Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,46 % 1 Monat -17,56 % 3 Monate -13,76 % 1 Jahr -29,18 %

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Stand: 07.10.2026, 13:28 Uhr

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,59 Mrd. € wert.

Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist der Dax zur Wochenmitte unter Druck geraten. Gegen Mittag sank der deutsche Leitindex um 1,08 Prozent auf 25.174 Zähler. Am Vortag hatte er zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen, die sich …

Die Europäische Union bereitet Kreisen zufolge Maßnahmen zur Begrenzung der Einfuhr von chinesischen Hybridfahrzeugen in den Wirtschaftsraum vor. Die Europäische Kommission könnte Beschränkungen verhängen, nachdem die Verkäufe von in China …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Mercedes-Benz Group?

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +1,09 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,45 %.

Lohnt sich ein Investment in die Mercedes-Benz Group Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Mercedes-Benz Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Mercedes-Benz Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Schreibe Deinen Kommentar