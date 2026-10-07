BASF Aktie legt zu - 07.10.2026

Anleger bei BASF können sich heute freuen: Die Aktie legt um +1,30 % zu und notiert bei 51,39€. Schon gestern ging es für die BASF Aktie um +0,71 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 51,39€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BASF Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +8,39 %.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um +1,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BASF auf +15,11 %.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,95 % 1 Monat -3,26 % 3 Monate +8,39 % 1 Jahr +16,55 %

Informationen zur BASF Aktie

Stand: 07.10.2026, 13:28 Uhr

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,78 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von BASF?

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,94 %. Arkema notiert im Plus, mit +0,27 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,84 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Minus, mit -0,20 %.

BASF Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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