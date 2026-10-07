Eutelsat Communications Aktie heute im Minus - 07.10.2026

Die Anleger von Eutelsat Communications müssen heute einen Kursrückgang von -3,13 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 1,4705€. Der Kursrückgang der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,13 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Eutelsat Communications Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -42,37 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -8,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,61 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eutelsat Communications -13,66 % verloren.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,90 % 1 Monat -18,61 % 3 Monate -42,37 % 1 Jahr -59,35 %

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 07.10.2026, 13:28 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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