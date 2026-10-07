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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie heute im Minus - 07.10.2026

    Am 07.10.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -3,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie heute im Minus - 07.10.2026
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 07.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -3,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für HENSOLDT: Nach einem Rückgang von -6,44 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,10 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei HENSOLDT insgesamt ein Minus von -4,66 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,37 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,84 %
    1 Monat -4,16 %
    3 Monate -4,66 %
    1 Jahr -32,36 %
    Stand: 07.10.2026, 13:29 Uhr

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,82 Mrd. € wert.

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -3,33 %
    +0,63 %
    -4,36 %
    -4,86 %
    -32,50 %
    +183,79 %
    +489,04 %
    +358,80 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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