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    Bestände am Limit

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    Iran-Krieg leert US-Munitionsdepots: 24,4 Milliarden $ für neue Abfangraketen!

    Die Intensität iranischer Drohnen- und Raketenangriffe hat Militärstrategen überrascht – und das Raketenarsenal der USA geleert. Davon profitiert jetzt RTX.

    Für Sie zusammengefasst
    Bestände am Limit - Iran-Krieg leert US-Munitionsdepots: 24,4 Milliarden $ für neue Abfangraketen!
    Foto: MCSN Matthew J. Haran - Navy Visual News Service (NVNS)

    Inmitten des Iran-Krieges: Den USA geht die Munition aus!

    Seit mehr als einem halben Jahr tobt der Iran-Krieg inzwischen und noch immer ist keine dauerhafte Friedenslösung in Sicht. Das wird längst nicht mehr nur für den Energie-, Anleihen- und Aktienmarkt zu einem Problem, sondern weitet sich auch zu einer Munitions- und Sicherheitskrise aus.

    Der Grund dafür ist der hohe Verbrauch nach dem Ukraine-Krieg nur begrenzt verfügbarer Abfangraketen. Die iranische Strategie, auf den massenhaften Einsatz von billig hergestellten Drohnen und Raketen setzen, hat die Luftverteidigungskapazitäten der USA und ihrer strategischen Partner in der Golf-Region überfordert.

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    Davon zeugen nicht nur zerstörte Luftwaffen- und Marinestützpunkte sowie verärgerte Golf-Staaten, die sich längst nach neuen Partnern jenseits den USA umschauen, sondern auch leere US-Arsenale. Die Lage wird inzwischen als so kritisch eingeschätzt, dass US-Präsident Donald Trump Hersteller bereits mehrfach dazu aufgefordert hat, ihre Produktionskapazitäten zügig hochzufahren.

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    RTX erhält gigantischen Auftrag für neue Abfangraketen

    Doch auch neue Rüstungsaufträge zeugen davon, wie gravierend der Mangel an Hochleistungsmunition inzwischen ist. So hat in der vergangenen Woche der Verteidigungskonzern RTX einen gigantischen Auftrag im Wert von 24,4 Milliarden US-Dollar über die Lieferung von Abfangraketen vom TYP SM-6 (voller Name: RIM-174 SM-6 ERAM) erhalten.

    Dabei handelt es sich um eine Abfangrakete, welche zur Bekämpfung von Kampfflugzeugen, Marschflugkörpern und Drohnen eingesetzt werden kann. Laut einer Schätzung des Center for Strategic and International Studies kamen allein zwischen Ende Februar und der vorläufigen Waffenruhe im April 130 bis 370 dieser Raketen zum Einsatz.

    Abgefeuert werden können sie je nach Variante von Marineschiffen, trägergestützten Kampfflugzeugen und von Bodenstartern. Das eignet sie für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Doch es gibt ein Problem: Der Stückpreis wird auf 4 bis 5 Millionen US-Dollar geschätzt. Dem gegenüber kostet eine Shahded-Drohne aus iranischer Produktion schätzungsweise 50.000 US-Dollar. Dieses wirtschaftliche Ungleichgewicht trägt mit zu den hohen Kosten des in den USA ohnehin unbeliebten Krieges bei.

    Zweiter Streich binnen weniger Tage

    Für RTX ist es nicht der erste Auftrag in dieser Größenordnung in diesem Jahr. Nur wenige Tage zuvor hatte das Unternehmen bereits eine Order im Wert von 20,7 Milliarden US-Dollar über die Lieferung von Raketen des Typs AIM-120 AMRAAM erhalten. Dabei handelt es sich um eine Luft-Luft-Rakete für mittlere und hohe Reichweiten. Auch diese sind umfangreich sowohl im Ukraine- als auch im Iran-Krieg zum Einsatz gekommen, sodass die Bestände jetzt leer sind.

    Nach dem Erhalt der jüngsten Mega-Aufträge dürfte sich der Auftragsbestand von RTX auf über 300 Milliarden US-Dollar belaufen, nachdem er zum Zeitpunkt des zuletzt veröffentlichten Geschäftsberichts Ende Juli bereits auf 289 Milliarden US-Dollar belaufen hatte. Damit ist das Unternehmen rechnerisch für die kommenden drei Jahre ausgebucht.

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    Aktie ungerührt, schwacher Branchentrend belastet

    Ungeachtet der jüngsten Auftragseingänge hält der inzwischen wochenlange Abwärtstrend der Aktie an, die gegenüber ihren Rekordnotierungen um 225 US-Dollar bereits fast 19 Prozent an Wert eingebüßt hat. RTX wird einerseits durch einen schwachen Branchentrend belastet.

    Nicht nur deutsche Rüstungswerte wie Rheinmetall, Renk und Hensoldt handeln in Korrekturen, auch US-Verteidigungstitel kommen aktuell unter die Räder. Andererseits setzen auch die stark steigenden Anleiherenditen RTX unter Druck, die Washington angesichts von Staatsschulden jenseits der 40-Billionen-Grenze zu Einsparungen zwingen könnte.

    Gegenwärtig handelt die Aktie unter ihren gleitenden Durchschnitten. Die nächste den Käuferinnen und Käufern zur Verfügung stehende Unterstützung liegt bei 180 US-Dollar.

    Fazit: Kapazitätslücke = Kurschance

    Die umfangreichen Drohnen- und Raketenangriffe durch den Iran sowie die Unterstützung der Ukraine haben zu leeren US-Arsenalen geführt. Vor allem bei Abfang- und Präzionsraketen herrscht inzwischen ein sicherheitspolitisch bedenklicher Mangel, deshalb hat das Pentagon zuletzt gigantische Aufträge zur Wiederaufmunitionierung vergeben. Gleich zwei davon gingen an RTX.

    Die Aktie zeigte sich davon bislang unbeeindruckt, sie handelt weiter in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Der tut ihr aber insofern gut, als dass RTX jenseits der 200-Dollar-Marke deutlich zu ambitioniert bewertet war. Selbst nach den jüngsten Kursverlusten steht hier mit einem KGVe 2026 von 25,3 ein Gewinnvielfaches um 16,1 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel zu Buche.

    Wer auf einen Rebound in der US-Rüstungsbranche wetten möchte, sollte lieber zu Lockheed Martin greifen. Hier vergab das US-Verteidigungsministerium vor einiger Zeit sogar einen Auftrag im Wert von 35,33 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig ist die Aktie mit einem KGVe 2026 von 16,7 deutlich günstiger und damit auch unter ihrem 5-Jahres-Mittel bewertet.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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