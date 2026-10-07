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    Miivo schließt Übernahme von First Five Partners ab

    Miivo schließt Übernahme von First Five Partners ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es die bereits angekündigte Übernahme von 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile an der First Five Partners Sàrl („First Five“), einem in der Schweiz ansässigen Unternehmen für Sportberatung, kommerzielle Strategie und digitale Transformation, von Nicholas Hyett, einer vom Unternehmen unabhängigen Partei, abgeschlossen hat (die „Transaktion“).

     

    Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, erklärte: „Wir freuen uns, die Übernahme von First Five abgeschlossen zu haben, und heißen Nick sowie das gesamte First-Five-Team offiziell bei Miivo willkommen. Wir sind überzeugt, dass die Kombination der strategischen Beratungskompetenzen und Beziehungen von First Five im internationalen Sport-Ökosystem mit den Kompetenzen von Miivo in den Bereichen KI, Automatisierung, Business Intelligence und Implementierung eine vielversprechende Chance bietet, die bestehende Technologieplattform von Miivo weiter zu kommerzialisieren und einzusetzen. Insbesondere betrachten wir First Five als ein attraktives Umfeld für den kommerziellen Einsatz unserer bestehenden Technologielösungen. Wir gehen davon aus, dass die Transaktion dazu beitragen wird, die Produktentwicklung zu beschleunigen, kommerzielle Anwendungsfälle zu validieren und künftige Kommerzialisierungsbemühungen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam innovative Lösungen für die digitale Transformation von Sportorganisationen weltweit zu entwickeln.“

     

    Mit dem Abschluss der Transaktion wurde First Five zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Miivo. Außerdem wurde Nicholas Hyett mit Wirkung zum Abschluss der Transaktion zum Chief Strategy Officer des Unternehmens ernannt.

     

    „Wir freuen uns sehr, Teil von Miivo zu werden und die nächste Wachstumsphase von First Five einzuleiten“, ergänzte Nicholas Hyett, Gründer von First Five und neu ernannter Chief Strategy Officer von Miivo. „Die Transaktion bietet die Gelegenheit, die Fachkompetenz und die Beziehungen von First Five im Sportsektor mit den KI- und Technologiekompetenzen von Miivo zu verbinden und dabei die unternehmerische Kultur zu bewahren, die unseren Erfolg bisher vorangetrieben hat. Wir sind überzeugt, dass First Five eine hervorragende Gelegenheit bietet, die bestehenden Technologielösungen von Miivo in einem etablierten Unternehmen zu präsentieren und einzusetzen, das international anerkannte Sportorganisationen betreut. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden auch weiterhin zu unterstützen und gleichzeitig innovative Lösungen für den globalen Sportmarkt anzubieten.“

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    Miivo schließt Übernahme von First Five Partners ab Miivo_07-10-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es die bereits angekündigte Übernahme …
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