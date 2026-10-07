🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS 500 IndexvorwärtsNachrichten zu US 500

    Wall Street feiert noch

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dalio warnt vor dem Moment, in dem plötzlich alle Kasse machen müssen

    Rekorde, hohe Bewertungen, immer mehr Kredit: Ray Dalio sieht die Gefahr nicht in der Euphorie selbst – sondern in dem Moment, in dem Investoren Geld brauchen.

    Wall Street feiert noch - Dalio warnt vor dem Moment, in dem plötzlich alle Kasse machen müssen
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Pedro Fiuza

    Ray Dalio warnt vor einem gefährlichen Doppelrisiko aus KI-Boom und US-Schulden. Der Gründer von Bridgewater Associates sagte auf der Forbes Global CEO Conference in Singapur, künstliche Intelligenz habe die Merkmale einer "klassischen Blase". Angesichts steigender Zinsen und wachsender Kreditaufnahme nähere sich der KI-Boom bereits einem möglichen Kipppunkt. "Ich denke, wir sind nah dran", sagte Dalio laut Bloomberg.

    Genau hier beginnt Dalios Problem: Technologiekonzerne investieren Hunderte Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur – zunehmend auf Pump. Gleichzeitig steigen die Anleiherenditen weltweit auf Niveaus, die die Finanzierung dieser Projekte deutlich verteuern. Genau darin sieht Dalio die Gefahr. Wenn Unternehmen und Investoren plötzlich Bargeld brauchen, müssten Vermögenswerte verkauft werden. "Jeder sagt: 'Ich bin eine Milliarde US-Dollar wert', aber okay, versuchen Sie mal, das auszugeben", argumentiert er. "Um das auszugeben, muss man Vermögen verkaufen, um an Geld zu kommen – und genau daran platzt die Blase normalerweise."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu US Tech 100!
    Long
    29.153,33€
    Basispreis
    17,35
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.293,44€
    Basispreis
    19,87
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz dieser Warnung stehen S&P 500 und Nasdaq auf Rekordhöhen. Die Rallye ist allerdings schmal: Weniger als die Hälfte der Aktien im S&P 500 schloss laut Wall Street Journal zuletzt über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Gleichzeitig liegen die Renditen von US-Staatsanleihen auf dem höchsten Stand seit rund zwei Jahrzehnten. Das heißt: Während wenige große Tech-Werte die Indizes nach oben ziehen, wird Kapital für Unternehmen und Verbraucher teurer.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Parallel warnt Dalio vor einer möglichen US-Schuldenkrise innerhalb der nächsten drei Jahre. Gegenüber Bloomberg verwies er auf jährliche Staatsausgaben von rund 7 Billionen US-Dollar bei Einnahmen von etwa 5 Billionen US-Dollar. "Wenn sich Schulden schneller anhäufen, als sie zurückgezahlt werden, steigen die Kosten für den Schuldendienst", sagte er. Japan und China haben ihre Bestände an US-Staatsanleihen zuletzt bereits reduziert.

    US-Finanzminister Scott Bessent widerspricht der düsteren Sicht. Wachstum und Ausgabenkürzungen könnten die Schuldenentwicklung "sehr schnell" verbessern, erklärte er. Dalios Warnung bleibt dennoch klar: KI-Boom, hohe Zinsen und wachsende Schulden treffen gleichzeitig aufeinander – und genau diese Kombination könnte den nächsten Bruch auslösen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wall Street feiert noch Dalio warnt vor dem Moment, in dem plötzlich alle Kasse machen müssen Rekorde, hohe Bewertungen, immer mehr Kredit: Ray Dalio sieht die Gefahr nicht in der Euphorie selbst – sondern in dem Moment, in dem Investoren Geld brauchen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     