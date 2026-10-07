Dalio warnt vor dem Moment, in dem plötzlich alle Kasse machen müssen

Genau hier beginnt Dalios Problem: Technologiekonzerne investieren Hunderte Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur – zunehmend auf Pump. Gleichzeitig steigen die Anleiherenditen weltweit auf Niveaus, die die Finanzierung dieser Projekte deutlich verteuern. Genau darin sieht Dalio die Gefahr. Wenn Unternehmen und Investoren plötzlich Bargeld brauchen, müssten Vermögenswerte verkauft werden. "Jeder sagt: 'Ich bin eine Milliarde US-Dollar wert', aber okay, versuchen Sie mal, das auszugeben", argumentiert er. "Um das auszugeben, muss man Vermögen verkaufen, um an Geld zu kommen – und genau daran platzt die Blase normalerweise."

Ray Dalio warnt vor einem gefährlichen Doppelrisiko aus KI-Boom und US-Schulden. Der Gründer von Bridgewater Associates sagte auf der Forbes Global CEO Conference in Singapur, künstliche Intelligenz habe die Merkmale einer "klassischen Blase". Angesichts steigender Zinsen und wachsender Kreditaufnahme nähere sich der KI-Boom bereits einem möglichen Kipppunkt. "Ich denke, wir sind nah dran", sagte Dalio laut Bloomberg.

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Trotz dieser Warnung stehen S&P 500 und Nasdaq auf Rekordhöhen. Die Rallye ist allerdings schmal: Weniger als die Hälfte der Aktien im S&P 500 schloss laut Wall Street Journal zuletzt über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Gleichzeitig liegen die Renditen von US-Staatsanleihen auf dem höchsten Stand seit rund zwei Jahrzehnten. Das heißt: Während wenige große Tech-Werte die Indizes nach oben ziehen, wird Kapital für Unternehmen und Verbraucher teurer.

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Parallel warnt Dalio vor einer möglichen US-Schuldenkrise innerhalb der nächsten drei Jahre. Gegenüber Bloomberg verwies er auf jährliche Staatsausgaben von rund 7 Billionen US-Dollar bei Einnahmen von etwa 5 Billionen US-Dollar. "Wenn sich Schulden schneller anhäufen, als sie zurückgezahlt werden, steigen die Kosten für den Schuldendienst", sagte er. Japan und China haben ihre Bestände an US-Staatsanleihen zuletzt bereits reduziert.

US-Finanzminister Scott Bessent widerspricht der düsteren Sicht. Wachstum und Ausgabenkürzungen könnten die Schuldenentwicklung "sehr schnell" verbessern, erklärte er. Dalios Warnung bleibt dennoch klar: KI-Boom, hohe Zinsen und wachsende Schulden treffen gleichzeitig aufeinander – und genau diese Kombination könnte den nächsten Bruch auslösen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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