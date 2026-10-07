Bündnis protestiert gegen Reform der Energiepolitik

Die Bundesregierung bekenne sich zwar grundsätzlich zu den Ausbauzielen und zu den erneuerbaren Energien, sagte BEE-Hauptgeschäftsführerin Christine Falken-Großer. "Unser Problem ist, dass wir in den vorgelegten Gesetzesentwürfen diesen ganzen Rahmen überhaupt nicht wiedererkennen."

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Bündnis aus Unternehmen, Branchen- und Umweltverbänden will an diesem Freitag im Berliner Regierungsviertel gegen geplante Änderungen der Bundesregierung beim Ausbau erneuerbarer Energien demonstrieren. Unter dem Motto "Erneuerbare Energien - Ausbauen statt Ausbremsen" hat der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) zu der Demonstration aufgerufen. Im Mittelpunkt stehen die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und Änderungen beim Stromnetzausbau.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aus Sicht des Verbands drohen die geplanten Regelungen den weiteren Ausbau und Investitionen in neue Anlagen zu erschweren. "Projekte werden zurückgestellt, Investitionen liegen auf Eis", hieß es vom BEE.

Ausbau nicht bremsen



Das Bündnis Klima-Allianz Deutschland beteiligt sich an der Demonstration. Geschäftsführerin Viviane Raddatz verwies auf die Folgen der Abhängigkeit von fossilen Energien und steigende Kosten. Für mehr Wärmepumpen, Elektromobilität und eine zunehmend elektrifizierte Industrie brauche es vor allem mehr und günstigeren Strom aus erneuerbaren Energien. "Und dahin müssen die politischen Entscheidungen lenken. Sowohl auf der Industrieseite als auch für die Haushalte bräuchten wir da die Entscheidung", sagte sie.

Auch aus den Kommunen kommt Kritik. Christian Porsch, Bürgermeister der bayerischen Gemeinde Speichersdorf und Sprecher des Bürgermeisterappells "Zusammen Erfolgreich Erneuerbar", verwies auf bereits getätigte Investitionen. "Der Bund darf die Kommunen nicht im Regen stehen lassen", sagte er./lea/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 51,30 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +3,96 %/+70,89 % bedeutet.



