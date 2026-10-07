Bündnis protestiert gegen Reform der Energiepolitik
- Bündnis demonstriert in Berlin gegen Ausbaupläne
- Verbände warnen vor gebremstem Ausbau und Investitionen
- Kommunen warnen vor Folgen unsicherer Investitionen
BERLIN (dpa-AFX) - Ein Bündnis aus Unternehmen, Branchen- und Umweltverbänden will an diesem Freitag im Berliner Regierungsviertel gegen geplante Änderungen der Bundesregierung beim Ausbau erneuerbarer Energien demonstrieren. Unter dem Motto "Erneuerbare Energien - Ausbauen statt Ausbremsen" hat der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) zu der Demonstration aufgerufen. Im Mittelpunkt stehen die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und Änderungen beim Stromnetzausbau.
Die Bundesregierung bekenne sich zwar grundsätzlich zu den Ausbauzielen und zu den erneuerbaren Energien, sagte BEE-Hauptgeschäftsführerin Christine Falken-Großer. "Unser Problem ist, dass wir in den vorgelegten Gesetzesentwürfen diesen ganzen Rahmen überhaupt nicht wiedererkennen."
Aus Sicht des Verbands drohen die geplanten Regelungen den weiteren Ausbau und Investitionen in neue Anlagen zu erschweren. "Projekte werden zurückgestellt, Investitionen liegen auf Eis", hieß es vom BEE.
Ausbau nicht bremsen
Das Bündnis Klima-Allianz Deutschland beteiligt sich an der Demonstration. Geschäftsführerin Viviane Raddatz verwies auf die Folgen der Abhängigkeit von fossilen Energien und steigende Kosten. Für mehr Wärmepumpen, Elektromobilität und eine zunehmend elektrifizierte Industrie brauche es vor allem mehr und günstigeren Strom aus erneuerbaren Energien. "Und dahin müssen die politischen Entscheidungen lenken. Sowohl auf der Industrieseite als auch für die Haushalte bräuchten wir da die Entscheidung", sagte sie.
Auch aus den Kommunen kommt Kritik. Christian Porsch, Bürgermeister der bayerischen Gemeinde Speichersdorf und Sprecher des Bürgermeisterappells "Zusammen Erfolgreich Erneuerbar", verwies auf bereits getätigte Investitionen. "Der Bund darf die Kommunen nicht im Regen stehen lassen", sagte er./lea/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 51,30 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +3,96 %/+70,89 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Attraktiv" liegt ja immer im Auge des Betrachters.....der aktuelle "Linksdrall" in Deutschland findet ja schon 2% Rendite auf Kosten der "Gesellschaft" als grenzwertig und beinahe des "Kapitaluismus-Teufels".
Dies war mein erster Gedanke...dass sich die Regierung samt der angehängten Regulierungsbehörde damit ins eigene Bein schießt....
Die Bundesnetzagentur will nur noch "Mini-Witz-Renditen" einer E.on und anderen Netzbetreibern für kommende Jahre "bewilligen"...ist ja eine Art "Sozialismus".