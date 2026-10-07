Porsche AG: Neue Strategie bis 2035 verspricht mehr Exklusivität & Ertrag
Weniger Volumen, mehr Exklusivität: Porsche stellt die Weichen für 2035. Neue Modelle, ein schlankeres Portfolio und sinkende Kosten sollen die Sportwagenmarke profitabler machen.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Porsche richtet sich mit der Strategie „Sportwagenschmiede ’35“ bis 2035 stärker auf Exklusivität, höhere Wertschöpfung und das Prinzip „Value over Volume“ aus.
- Das Produktportfolio soll vereinfacht und auf margenstarke D- und E-Segmente ausgeweitet werden; bis 2030 ist mindestens ein markenprägendes neues Modell pro Jahr geplant.
- Neue Modelle umfassen vollelektrische 718 Boxster und Cayman sowie ein SUV im B-Segment ab 2028; außerdem entwickelt Porsche eine mögliche Mittelmotor-Supersportwagenplattform.
- Porsche will Kosten und Komplexität senken, die Organisation verschlanken und die Gewinnschwelle auf weniger als 200.000 Fahrzeuge reduzieren.
- Mittelfristig strebt Porsche eine operative Konzernumsatzrendite von 10–15 Prozent, eine Netto-Cashflow-Marge im Automobilgeschäft von 9–12 Prozent und einen Umsatz von 41–45 Milliarden Euro an.
- Langfristige Ziele sind 15 Prozent operative Konzernumsatzrendite und 12 Prozent Netto-Cashflow-Marge im Automobilgeschäft; zugleich ist ein sozialverträglicher Abbau von rund 9.000 Stellen vereinbart.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Porsche AG ist am 27.10.2026.
Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,64EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.282,42PKT (-0,69 %).
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