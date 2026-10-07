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    Ryanair bleibt Leipzig/Halle und Dresden auch 2027 fern

    Für Sie zusammengefasst
    • Ryanair pausiert 2027 Flüge ab Leipzig und Dresden
    • Hohe Standortkosten verhindern Einigung mit Ryanair
    • Winterflüge 2027/28 bleiben für Ryanair offen
    Ryanair bleibt Leipzig/Halle und Dresden auch 2027 fern
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    LEIPZIG/HALLE/DRESDEN (dpa-AFX) - Ryanair wird im Sommer 2027 vorerst keine Flüge von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden anbieten. Gespräche über eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs seien für den Sommerflugplan ohne Einigung beendet worden, bestätigten sowohl die Fluggesellschaft als auch die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG). Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

    Rückkehr im Winter bleibt offen

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    Bis März 2025 hatte Ryanair Leipzig/Halle mit London und Dresden mit Mallorca verbunden. Ob die für Reisende beliebten Strecken zurückkehren, ist offen. Die Airline teilte mit, sie sei weiter im Gespräch über mögliche Flüge im Winter 2027/28. Konkrete Ziele oder Zusagen gebe es aber nicht.

    Standortkosten verhindern Einigung

    Für die gescheiterten Verhandlungen machen beide Seiten vor allem die Kosten am Standort verantwortlich. Die MFAG erklärte, sie sei mit ihrem Angebot wirtschaftlich "bis an ihre Grenze" gegangen. Für eine Airline seien aber auch staatlich bestimmte Kosten und Luftsicherheitskosten entscheidend, auf die ein Flughafenbetreiber keinen oder nur begrenzten Einfluss habe. Insgesamt seien die Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug gewesen, um Ryanair für 2027 zu gewinnen.

    Ein Ryanair-Sprecher verwies unter anderem auf die deutsche Luftverkehrsteuer. Sie beträgt bei Flügen innerhalb Europas rund 13 Euro je Passagier und wird beim Abflug von einem deutschen Flughafen fällig. Hinzu kämen hohe Sicherheits- und Flughafenentgelte. Bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 46 Euro im europäischen Streckennetz sei das Gesamtpaket zu teuer.

    Flughafengesellschaft wirtschaftlich stabilisiert

    Ryanair erklärte, das Angebot im deutschen Markt wegen der Kosten schrittweise reduzieren zu wollen. Die MFAG bedauerte die Entscheidung, will aber weiter um Ryanair und andere Fluggesellschaften werben. Ziel müsse sein, die Standortkosten für den Luftverkehr in Deutschland deutlich zu senken.

    Die wirtschaftliche Lage der Flughafengesellschaft hat sich zuletzt verbessert: 2025 erzielte die MFAG nach Jahren mit hohen Verlusten einen Überschuss von 10,5 Millionen Euro. Die Sanierung wurde im Juli nach Angaben des Unternehmens früher als geplant abgeschlossen, die Finanzierung sei bis 2038 gesichert./djj/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 23,76 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+34,45 % bedeutet.





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