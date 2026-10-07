Klima
Dutzende Staaten für Abkehr von Öl, Kohle und Gas
- Staaten fordern den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas
- Ausbau erneuerbarer Energien bis 2030 verdreifachen
- Inselstaaten warnen vor kaum umkehrbaren Klimaschäden
NADI (dpa-AFX) - Vier Wochen vor der Weltklimakonferenz in der Türkei haben Dutzende Staaten bei einem Vorbereitungstreffen im Südpazifik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung gefordert - insbesondere die schrittweise Abkehr von Kohle, Öl und Gas. In einer gemeinsamen Erklärung pochen die Minister und Regierungsvertreter zudem darauf, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase "stark, schnell und nachhaltig" herunterzufahren sowie die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 weltweit zu verdreifachen - so wie es vor drei Jahren von fast 200 Staaten im Konsens auf der UN-Klimakonferenz in Dubai vereinbart wurde.
Unter den Teilnehmern der "Pre-COP" auf Fidschi, wie das Treffen im UN-Jargon heißt, sind Vertreter vieler wegen der Klimakrise und steigender Meeresspiegel bedrohter Inselstaaten, darunter Tuvalu und Mauritius, aber auch Staaten wie Australien, Nepal und die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Deutschland ist bei dem dreitägigen Treffen, das noch bis Donnerstag läuft, mit Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth vertreten.
"Jeder Bruchteil eines Grads Erwärmung" zählt
Die Unterzeichner appellierten an die Welt, "sich vereint hinter all jene zu stellen, die an der Frontlinie der Klimakrise stehen". Schon jetzt habe sich die Erde weltweit um fast 1,5 Grad aufgeheizt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, zudem habe das natürlich vorkommende Klimaphänomen El Niño schädliche Auswirkungen. Warnend hieß es, "jeder Bruchteil eines Grads Erwärmung" beschleunige die Auswirkungen des Klimawandels und das Risiko nicht wieder gutzumachender Verluste und Schäden, insbesondere auf kleinen Inselstaaten und in den am wenigsten entwickelten Ländern.
Begrüßt wird in der Erklärung das sich abzeichnende "Momentum", dass sich die Staatengemeinschaft bei der kommenden Klimakonferenz in Antalya ein neues globales Ziel zur Elektrifizierung steckt. Die Türkei als Gastgeber hatte im Sommer vorgeschlagen, bis 2035 den Anteil elektrischer Energie beim Endverbrauch von heute 20 auf 35 Prozent zu steigern. Kritiker weisen aber darauf hin, dass dies dem Klimaschutz nur weiterhilft, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder Wasserkraft stammt und nicht aus fossilen Energieträgern.
Der Co-Gastgeber der "Pre-COP", Tuvalu, richtet im Juli 2027 gemeinsam mit Irland auch die zweite internationale Konferenz zur Abkehr von fossilen Energien aus./toz/DP/stk
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In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.
Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.