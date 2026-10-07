Börsen Update
Börsen Update Europa - 07.10. - AT 20 schwach -2,79 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 25.108,63 PKT und verliert bisher -0,94 %.
Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +2,16 %, Scout24 +1,70 %, Beiersdorf +1,68 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,87 %, Deutsche Bank -4,59 %, Commerzbank -3,07 %
Der MDAX steht bei 30.302,33 PKT und verliert bisher -0,55 %.
Top-Werte: AUMOVIO +5,75 %, Porsche Holding SE +3,01 %, Schaeffler +2,61 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -6,21 %, Jenoptik -5,38 %, Salzgitter -3,84 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.046,16 PKT und fällt um -1,04 %.
Top-Werte: freenet +1,78 %, Eckert & Ziegler +1,69 %, IONOS Group +1,54 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -6,21 %, Jenoptik -5,38 %, Infineon Technologies -4,87 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:22) bei 6.165,94 PKT und fällt um -1,27 %.
Top-Werte: Sanofi +1,51 %, Deutsche Telekom +1,46 %, BASF +1,27 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,87 %, Deutsche Bank -4,59 %, BNP Paribas (A) -4,11 %
Der AT 20 steht bei 6.602,84 PKT und verliert bisher -2,79 %.
Top-Werte: OMV +1,82 %, Verbund Akt.(A) -0,08 %, EVN -0,09 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,87 %, Andritz -5,07 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:24) bei 13.783,42 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,96 %, Sandoz Group +2,67 %, Novartis +2,65 %
Flop-Werte: ABB -1,40 %, UBS Group -1,31 %
Der SE 30 steht aktuell (13:19:23) bei 3.252,88 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Telia Company +2,95 %, Tele2 (B) +2,66 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,74 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,05 %, Swedbank Shs(A) -1,56 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.700,00 PKT und fällt um -1,90 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,45 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,98 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,30 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -3,22 %, Viohalco -2,39 %, Public Power -1,29 %
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