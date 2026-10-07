NORMA Group Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 07.10.2026

Bei NORMA Group geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,74 % nach und notiert bei 16,250€. Nach dem Plus von +0,35 % am Vortag kommt es heute bei NORMA Group zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,74 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die NORMA Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -5,56 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,58 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -0,14 % im Plus-Minus-Bereich. NORMA Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,26 % 1 Monat -15,83 % 3 Monate -5,56 % 1 Jahr +8,33 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Stand: 07.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 519,99 Mio.EUR € wert.

Bei Norma Group dürfte die Schwäche der Automobilindustrie auch im dritten Quartal deutliche Spuren hinterlassen. mwb research rechnet für die Zahlen am 3. November mit einem Umsatz von rund 202 Millionen Euro, knapp 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr, …

Wir erwarten, dass NORMA ein schwächeres Q3 vorlegen wird, was vor allem die saisonale Schwäche und den anhaltenden Druck aus dem Abschwung in der Automobilindustrie widerspiegelt. Industry Applications (IA) bildet zwar ein wichtiges Gegengewicht, kann die Schwäche im Bereich Mobility & New Energy aufgrund seiner geringeren Größe jedoch nicht vollständig kompensieren.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group vor den am 3. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Nikita Papaccio rechnet laut seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,78 %.

NORMA Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der NORMA Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NORMA Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.