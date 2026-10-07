Fortuna meldet für das dritte Quartal 2026 eine Produktion von 69.665 Unzen Goldäquivalent und treibt wichtige Wachstumsinitiativen voran

gibt die Produktionsergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 aus seinen drei in Betrieb befindlichen Minen in Westafrika und Lateinamerika bekannt. Diese Pressemitteilung enthält zudem aktuelle Informationen zu wichtigen Wachstumsinitiativen, zur Sicherheitsbilanz und zu weiteren Aktivitäten im gesamten Portfolio des Unternehmens. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Geldbeträge in US-Dollar angegeben.

Produktion

Die Produktion belief sich im dritten Quartal 2026 auf insgesamt 69.665 Goldäquivalent-Unzen („GEO“) 1 , verglichen mit 72.217 GEO im zweiten Quartal 2026 2,3 und 72.462 GEO im dritten Quartal 2025 4,5 . Die Produktion in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 belief sich auf insgesamt 214.754 GEO, und das Unternehmen ist weiterhin auf Kurs, seine Jahresproduktionsprognose von 281.000 bis 305.000 GEO 6 zu erreichen.

Wachstumsinitiativen

Genehmigung einer Erweiterung der Verarbeitungsanlage in Séguéla um 30 %, um das Wachstum der jährlichen Goldproduktion ab dem zweiten Halbjahr 2028 auf über 200.000 Unzen zu steigern.

Wir haben unsere Konzessionsflächen im Goldprojekt Diamba Sud durch den Erwerb des unmittelbar angrenzenden, 190 km² großen Bambadji-Projekts erheblich erweitert und damit einen etwa 60 Kilometer langen vielversprechenden Streich entlang der goldreichen Senegal-Mali-Scherzone konsolidiert.

Sicherheit

Die Gesamtunfallhäufigkeitsrate (TRIFR) lag im dritten Quartal 2026 bei 1,20 pro einer Million Arbeitsstunden, verglichen mit 1,21 im zweiten Quartal 2026 7 .

Konsolidierte GEO-Produktion im 3. Quartal und in den ersten neun Monaten 2026

GEO-Produktion 3. Quartal 2026 2. Quartal 2026 9 Monate 2026 Jahresprognose 20266 Séguéla, Elfenbeinküste 33.744 41.683 117.443 160.000 – 170.000 Lindero, Argentinien 26.024 20.829 68.398 92.000 – 102.000 Caylloma, Peru 9.897 9.705 28.913 29.000 – 33.000 Gesamt 69.665 72.217 214.754 281.000 – 305.000

Anmerkungen:

Region Westafrika

Bergwerk Séguéla, Elfenbeinküste: 30-prozentige Anlagenerweiterung genehmigt; jährliche Goldproduktion soll ab dem zweiten Halbjahr 2028 über 200.000 Unzen betragen

3. Quartal 2026 2. Quartal 20261 Verarbeitete Tonnen 402.440 421.464 Durchschnittliche Verarbeitungsmenge pro Tag 4.374 4.581 Goldgehalt (g/t) 2,67 3,46 Goldausbeute (%) 90,75 92,1 Goldproduktion (oz)2 33.744 41.683

Anmerkungen:

Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 9. Juli 2026 mit dem Titel „Fortuna meldet für das zweite Quartal 2026 eine Produktion von 72.217 Unzen Goldäquivalent und treibt wichtige Wachstumsinitiativen voran .“ Die Produktion umfasst ausschließlich Doré

Bergbau

Im dritten Quartal 2026 förderte Séguéla aus den Gruben Antenna, Ancien, Sunbird und Koula 340.714 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 2,69 g/t Au, das schätzungsweise 29.516 Unzen Gold enthielt. Im Vergleich dazu wurden im zweiten Quartal 2026 433.231 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,06 g/t Au abgebaut, das schätzungsweise 42.555 Unzen Gold enthielt. Die im Quartal abgebaute Abraummenge belief sich auf insgesamt 6,5 Millionen Tonnen, was zu einem Abraumverhältnis von 19,1:1 führte. Im Tagebau Sunbird South wurden weitere 623.390 Tonnen Abraum abgetragen, um den Zugang zum geplanten Portalstandort für den Untertagebau Sunbird voranzutreiben.

Die Förderleistung und die Goldproduktion im dritten Quartal wurden durch eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Maschinen bei einem der Bergbauauftragnehmer des Unternehmens sowie durch einen vorübergehenden, standortweiten Stillstand beeinträchtigt, der durch eine Blockade von Kleinbergbauern aus der Umgebung verursacht wurde. Die Blockade wurde nach dem Eingreifen einer staatlichen Strafverfolgungsbehörde aufgehoben, und der normale Betrieb wurde wieder aufgenommen. Diese Störungen führten zu einem Rückgang der Fördermengen und verzögerten den Zugang zu höhergradigem Erz. Gemeinsam mit dem Bergbauauftragnehmer wurden Korrekturmaßnahmen ergriffen, und die Fördermengen kehrten im September auf das geplante Niveau zurück.

Aufbereitung

Séguéla produzierte im dritten Quartal 2026 33.744 Unzen Gold, verglichen mit 41.683 Unzen im zweiten Quartal, was auf geringere Aufbereitungsmengen, einen niedrigeren Gehalt des Rohguts und eine geringere Ausbeute zurückzuführen ist. Die Anlage verarbeitete 402.440 Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt des Rohguts von 2,67 g/t Au und einer Ausbeute von 90,75 %.

Es wird erwartet, dass sich die Goldproduktion im vierten Quartal wieder auf das Niveau des ersten Halbjahres 2026 erholt, da sich die Abbaumengen normalisieren und der Zugang zu höhergradigem Erz verbessert. Der Rückgang der Ausbeute der Anlage um 1,35 % gegenüber dem Vorquartal wurde auf lokale metallurgische Eigenschaften des Koula-Erzes zurückgeführt.

Produktion seit Jahresbeginn

Séguéla produzierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 117.443 Unzen Gold und ist weiterhin auf Kurs, das untere Ende seiner jährlichen Produktionsprognose zu erreichen.

Projekt-Updates

30-prozentige Erweiterung der Aufbereitungsanlage

Im dritten Quartal genehmigte der Vorstand ein Budget in Höhe von 109 Millionen Dollar für eine 30-prozentige Erweiterung der Aufbereitungsanlage in Séguéla. Durch die Erweiterung wird der jährliche Durchsatz auf 2,3 Millionen Tonnen gesteigert, die Goldausbeute wieder auf die ursprünglich geplante Rate von 94 % gebracht und das Ziel einer jährlichen Goldproduktion von über 200.000 Unzen ab der zweiten Jahreshälfte 2028 unterstützt.

Die detaillierte Planung wird derzeit gemeinsam mit Lycopodium, dem EPCM-Auftragnehmer, durchgeführt. Das Projektteam des Eigentümers ist zu 75 % zusammengestellt, und die Lieferanten für wichtige Ausrüstungs- und Infrastrukturpakete wurden bereits ausgewählt. Die Fertigstellung des Projekts und die Inbetriebnahme sind für das dritte Quartal 2028 geplant.

Sunbird-Untertageprojekt

Das Sunbird-Untertageprojekt, das voraussichtlich ab 2028 Aufgabematerial an die erweiterte Anlage liefern wird, schritt im Laufe des Quartals weiter voran. Die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung („ESIA“) wurde genehmigt; die endgültige Genehmigung wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.

Das Team für das Untertageprojekt wurde zusammengestellt und treibt derzeit die Vorbereitungsarbeiten sowie die Maßnahmen zur Betriebsbereitschaft voran. Wichtige Bergbaumaschinen wurden zur Lieferung gemäß dem Projektzeitplan bestellt, und der Bau sowie die Erschließung des Stollenportals werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 beginnen.

Die Auslegung des Untertagebergwerks sieht eine erwartete Produktionsleistung im stationären Betrieb von etwa 1 Million Tonnen pro Jahr vor, was 40 % des Durchsatzes der erweiterten Anlage entspricht.

Die Untertage-Lagerstätte Sunbird ist in der Tiefe weiterhin offen, und es sind weitere Bohrungen von künftigen Untertageplattformen aus geplant, um ihr Wachstumspotenzial zu prüfen.

Explorationsaktivitäten

Im Berichtsquartal konzentrierten sich die Explorationsarbeiten auf die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen in den Lagerstätten „Sunbird Underground“ und „Kingfisher“ sowie auf Step-out-Bohrungen über die Grenzen der aktuellen abgeleiteten Ressourcen hinaus.

Im vierten Quartal 2026 und bis ins Jahr 2027 werden sich die Bohrungen auf andere vorrangige Ziele konzentrieren, darunter das Untertagepotenzial bei Ancien, südliche und tiefe Erweiterungen des Antenna-Tagebaus sowie aufkommende Prospekte auf dem gesamten Séguéla-Grundstück.

Goldprojekt Diamba Sud, Senegal: Beginn der Bohrungen auf dem Grundstück Bambadji

Im dritten Quartal 2026 erwarb Fortuna das 190 km² große, fortgeschrittene Goldexplorationsprojekt Bambadji, das unmittelbar an Diamba Sud angrenzt. Durch den Erwerb werden etwa 60 Kilometer vielversprechender Streichlänge entlang der Senegal-Mali-Scherzone konsolidiert, wo die Exploration mit sechs Bohrgeräten begonnen hat.

Diamba Sud nähert sich weiterhin einer endgültigen Investitionsentscheidung im vierten Quartal, da das Unternehmen die letzten Phasen der Verhandlungen über das Steuerstabilitätsabkommen mit dem senegalesischen Staat abschließt. Der erste Goldguss liegt weiterhin im Zeitplan für das zweite Quartal 2028.

Region Lateinamerika

Lindero-Mine, Argentinien: Goldproduktion steigt im Quartalsvergleich um 25 %; auf Kurs zur Erreichung der Jahresprognose

3. Quartal 2026 2. Quartal 20261 Auf die Ablage gelagertes Erz (t) 1.859.731 1.558.750 Goldgehalt (g/t) 0,63 0,64 Goldproduktion2 (oz) 26.024 20.829

Anmerkungen:

Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 9. Juli 2026 mit dem Titel „Fortuna meldet für das zweite Quartal 2026 eine Produktion von 72.217 Unzen Goldäquivalent und treibt wichtige Wachstumsinitiativen voran .“ Die Produktion umfasst Doré, Gold-in-Carbon und Gold in Kupferkonzentrat.

Bergbau

Im dritten Quartal 2026 förderte Lindero 2,3 Millionen Tonnen Erz bei einem Abraumverhältnis von 0,85:1 und stapelte 1,9 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,63 g/t auf der Laugungsplattform, die schätzungsweise 37.746 Unzen Gold enthielten. Die auf die Laugungsplatte aufgebrachten Goldunzen stiegen im Vergleich zum zweiten Quartal um 18 %, was auf eine verbesserte mechanische Verfügbarkeit im gesamten Aufbereitungskreislauf sowie höhere Brech- und Aufschüttungsraten zurückzuführen ist.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 hat Lindero etwa 99 % der für diesen Zeitraum geplanten Goldunzen auf die Laugungsplatte aufgeschüttet.

Verarbeitung

Lindero produzierte im dritten Quartal 2026 26.024 Unzen Gold, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht und im Einklang mit dem Betriebsplan für die zweite Jahreshälfte steht.

Produktion seit Jahresbeginn

Lindero produzierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 68.398 Unzen Gold und ist weiterhin auf Kurs, seine jährliche Produktionsprognose zu erreichen.

Explorationsaktivitäten

Die Bohrungen zur Erkundung von Mineralisierungserweiterungen unterhalb der endgültigen Grubenhülle der Mineralreserve in Lindero wurden im Laufe des Quartals wie geplant abgeschlossen. Die Analyseergebnisse wurden vom kommerziellen Labor übermittelt und werden nun ausgewertet, um das Potenzial für eine künftige Ressourcenausweitung zu ermitteln.

Caylloma-Mine, Peru: Auf Kurs, die jährliche Produktionsprognose zu übertreffen; Erweiterung der Abraumhalde zu 64 % abgeschlossen

3. Quartal 2026 2. Quartal 20261 Verarbeitete Tonnen 140.832 141.337 Durchschnittliche Verarbeitungsmenge pro Tag 1.565 1.588 Silbergehalt (g/t) 66 62 Silberausbeute2 (%) 83,26 82,26 Silberproduktion (oz) 247.367 231.294 Bleigehalt (%) 2,98 2,76 Bleiausbeute (%) 90,48 90,89 Bleiproduktion (lbs) 8.357.539 7.815.387 Zinkgehalt (%) 4,08 4,26 Zinkausbeute (%) 89,68 90,64 Zinkproduktion (lbs) 11.370.294 12.037.240 GEO-Produktion (oz) 9.8973 9.7054

Anmerkungen:

Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 9. Juli 2026 mit dem Titel „Fortuna meldet für das zweite Quartal 2026 eine Produktion von 72.217 Unzen Goldäquivalent und treibt wichtige Wachstumsinitiativen voran .“ Die metallurgische Ausbeute für Silber wird auf der Grundlage des Silbergehalts im Bleikonzentrat berechnet. Die GEO-Produktion umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 4.281 $/oz Au, 62,70 $/oz Ag, 1.871 $/t Pb und 3.832 $/t Zn, d. h. Au:Ag = 1:68,27, Au:Pb = 1:2,29, Au:Zn = 1:1,12. Die GEO-Produktion umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 4.446 $/oz Au, 75,21 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn, d. h. Au:Ag = 1:59,11, Au:Pb = 1:2,30, Au:Zn = 1:1,28.

Bergbau

Caylloma förderte im dritten Quartal 2026 139.868 Tonnen Erz, was dem Abbauplan entspricht. Der Durchsatz der Aufbereitungsanlage von 140.832 Tonnen entsprach im Großen und Ganzen dem des zweiten Quartals, wobei die Differenz zwischen geförderten und verarbeiteten Tonnen den Einsatz von Erzvorräten widerspiegelt.

Verarbeitung

Im dritten Quartal produzierte Caylloma 247.367 Unzen Silber, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. Dies wurde durch einen höheren durchschnittlichen Rohgehalt von 66 g/t und eine verbesserte Ausbeute unterstützt. Die Zink- und Bleiproduktion belief sich auf insgesamt 11,4 Millionen Pfund bzw. 8,4 Millionen Pfund bei durchschnittlichen Rohgehalten von 4,08 % Zink und 2,98 % Blei.

Die Quartalsergebnisse spiegeln einen stabilen Anlagenbetrieb, einen konstanten Durchsatz und einen anhaltend starken Beitrag der Basismetallproduktion wider.

Produktion seit Jahresbeginn

Caylloma produzierte im dritten Quartal 9.897 GEO und in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 insgesamt 28.913 GEO. Damit liegt das Unternehmen nahe am unteren Ende seiner Jahresprognose von 29.000 bis 33.000 GEO und ist auf dem besten Weg, die Jahresprognose bis zum Jahresende zu übertreffen.

Projekt-Update

Zum 30. September 2026 war der Ausbau der Abraumlagerstätte Nr. 3 zu etwa 64 % abgeschlossen und lag im Zeitplan für die Fertigstellung bis zum Jahresende. Der Ausbau wird voraussichtlich die zusätzliche Abraumlagerkapazität bereitstellen, die erforderlich ist, um den Betrieb für mehrere weitere Jahre zu sichern.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services bei Fortuna Mining Corp., ist ein bei Engineers and Geoscientists British Columbia registrierter Geowissenschaftler (Registrierungsnummer 36328) und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen, dem sich in der Machbarkeitsphase befindlichen Goldprojekt Diamba Sud im Senegal sowie einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Aussagen, in denen die Jahresproduktionsprognose des Unternehmens für 2026 bekräftigt wird, sowie zur Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen diese Jahresproduktionsprognose erreicht, einschließlich der Tatsache, dass die Caylloma-Mine auf dem besten Weg ist, die Jahresproduktionsprognose für Gold zu übertreffen; Aussagen bezüglich des geplanten Untertageprojekts in der Mine Séguéla und des voraussichtlichen Zeitplans für die endgültige Genehmigung sowie den Beginn des Baus und der Erschließung des Stollenportals und für die Lieferung von Aufgabematerial an die erweiterte Aufbereitungsanlage; Aussagen bezüglich der Erweiterung der Aufbereitungsanlage in Séguéla, einschließlich der geschätzten daraus resultierenden Steigerung der verarbeiteten Tonnen, der Verbesserung der Ausbeuten, des Wachstums der jährlichen Goldproduktion sowie des voraussichtlichen Zeitplans für die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Projekts; Erwartungen, dass sich die Goldproduktion in Séguéla im vierten Quartal auf das Niveau des ersten Halbjahres 2026 erholen wird; Aussagen zu den Brownfield- und Greenfield-Explorationsaktivitäten des Unternehmens; Aussagen zur Entwicklung des Goldprojekts Diamba Sud, einschließlich der Fortschritte auf dem Weg zu einer endgültigen Investitionsentscheidung und der ersten Goldauszahlung; Aussagen zum Projekt zur Erweiterung der Abraumhalde in der Mine Caylloma, einschließlich des erwarteten Zeitplans für die Fertigstellung; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, vertragliche, genehmigungsrechtliche oder sonstige regulatorische Anforderungen zu erfüllen; Genehmigungen und sonstige Angelegenheiten. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „war“, „Gewinn“, „geplant“, „spiegelt wider“, „wird“, „erwartet“, „geschätzt“, „enthaltend“, „verbleibend“, „sein“ oder durch Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich der Kapital- und Betriebskosten, der Produktionspläne und der wirtschaftlichen Erträge; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Einholung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, zwischen Israel und der Hamas sowie zwischen dem Iran, Israel und den Vereinigten Staaten, und die Auswirkungen, die solche Konflikte auf die globale Wirtschaftstätigkeit haben können; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand der „ “ gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Rechtsstreitigkeiten; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen bei Wechselkursen und Zinssätzen; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen, Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Fragen der Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Mineralreserven-Schätzungen des Unternehmens; die Annahme, dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei diese von der Genauigkeit der prognostizierten Gehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; geopolitische Unsicherheiten hinsichtlich der Produktion, der Belegschaft, der Geschäftstätigkeit, des Betriebs und der Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Entwicklungen bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden, einschließlich für den Bau einer Mine im Projekt Diamba Sud und die Untertagebauweise in der Mine Séguéla; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und Mineralreserven

Die hierin enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

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Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 9,718EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.