Der führende Automobil-Großhändler LKQ Europe setzt Whatfix ein, um das digitale Lernen in 13 europäischen Ländern neu zu gestalten

SAN JOSE, Kalifornien, und BANGALORE, Indien, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Whatfix, der weltweit führende Anbieter von agentenbasierten Digital-Adoption-Plattformen (DAPs) für Unternehmen, gab heute bekannt, dass LKQ Europe das Lernangebot der LKQ Academy – Europas größtem Anbieter von digitalen Schulungen für Fachkräfte im Kfz-Reparaturgewerbe – mithilfe von Whatfix weiter verbessert. Durch den Einsatz der Whatfix Digital Adoption Platform und der Product Analytics wird das Lernen für 70.000 registrierte Nutzer in 13 Ländern einfacher und intuitiver gestaltet.

Die „Whatfix Digital Adoption Platform" und die Produktanalytik werden es rund 70.000 Fachkräften aus der Automobilbranche sowie internen Teams ermöglichen, die LKQ Academy zu nutzen, wodurch die betriebliche Effizienz gesteigert und der Erwerb neuer Kompetenzen für die Wartung und Reparatur des sich wandelnden Fahrzeugbestands beschleunigt wird.

Die LKQ Academy ist das etablierte Schulungsprogramm von LKQ Europe für Fachkräfte der Automobilbranche und bietet neben Hunderten von E-Learning-Kursen auch von Trainern geleitete Schulungen in seinen 15 Schulungszentren sowie branchenweit anerkannte Zertifizierungen an. LKQ Europe investiert derzeit in die Migration seines bestehenden Schulungsangebots auf ein neues, zentralisiertes Learning Management System (LMS), das von Whatfix unterstützt wird.

LKQ Europe ist der führende Distributor von Kfz-Ersatzteilen in Europa mit mehr als 26.500 Mitarbeitern und 900 Niederlassungen. Über die LKQ Academy unterstützt das Unternehmen Mechaniker, Werkstattbetreiber und Kfz-Techniker dabei, die Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um mit der sich rasch weiterentwickelnden Fahrzeugtechnik Schritt zu halten.

Die plattformintegrierte Anleitung von Whatfix wird den Nutzern dabei helfen, sich im Lernsystem zurechtzufinden, relevante Schulungen zu finden und wichtige Aufgaben leichter zu erledigen. Zudem wird sie LKQ Europe dabei unterstützen, festzustellen, wo Nutzer auf Schwierigkeiten stoßen, sodass das Academy-Team die Lernerfahrung kontinuierlich verbessern kann.

„Da KI und Software jede Branche grundlegend verändern, benötigen Unternehmen Lernangebote, die direkt in die Arbeit eingebettet, auf jeden Nutzer individuell zugeschnitten und durch Echtzeit-Erkenntnisse kontinuierlich optimiert werden. Genau diesen Wandel ermöglichen wir gemeinsam mit LKQ Europe", sagte Vara Kumar, Mitbegründer und CEO von Whatfix.