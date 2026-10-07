Russisches Gold flutet Hongkong – 112,7 Tonnen trotz Sanktionen!

Die westlichen Sanktionen haben den Goldhandel Russlands umgelenkt. So meldet Hongkong einen Rekord: In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 wurden 112,7 Tonnen Gold russischer Herkunft importiert. Damit wurde der bisherige Höchstwert von 92,1 Tonnen aus dem gesamten Jahr 2025 bereits übertroffen.



Dies berichtet CNBC unter Berufung auf eine Auswertung von BullionVault. Grundlage sind Daten der Hongkonger Statistikbehörde. Im Jahr 2021, vor Russlands Einmarsch in die Ukraine, lagen die Einfuhren bei lediglich 3,3 Tonnen. Der Anteil russischen Goldes an Hongkongs nicht-monetären Goldimporten stieg demnach von 0,6 Prozent im Jahr 2021 auf fast 15 Prozent in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026.



Der entscheidende Absatzmarkt liegt hinter Hongkong: China, der weltweit größte Goldverbraucher. Laut Vita Spivak von Gatehouse Advisory Partners gelangt der Großteil des Goldes weiter aufs chinesische Festland. China hat russisches Gold nicht sanktioniert.



Zuvor war London für Russland von zentraler Bedeutung. Zwischen 2019 und 2021 entsprachen die Goldexporte nach Großbritannien rund zwei Dritteln der russischen Minenproduktion. Im März 2022 setzte die London Bullion Market Association jedoch den Good-Delivery-Status aller sechs russischen Gold- und Silberraffinerien aus. Danach verhängten die USA, Großbritannien und weitere westliche Staaten Beschränkungen für russisches Gold.



Hongkong baut unterdessen seine Lager-, Abwicklungs- und Handelsinfrastruktur aus. Laut der StoneX-Analystin Rhona O’Connell liegt Hongkong im Wettlauf mit Singapur bei der Infrastruktur etwa sechs Monate vorn.



Gleichzeitig kauft China kräftig zu. Laut den von CNBC angeführten Daten von S&P Global stiegen die offiziellen Goldbestände im ersten Halbjahr 2026 um mehr als 40 Tonnen. Das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Auch private Käufer setzen vermehrt auf Gold, um ihre Ersparnisse in unsicheren Zeiten zu schützen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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