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    Bitcoin-Kurs fällt unter 84.000 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit einer Woche
    • Ölpreise treiben Zinserwartungen wieder nach oben
    • Seit Oktober-Rekord verlor Bitcoin über 30 Prozent
    Bitcoin-Kurs fällt unter 84.000 US-Dollar
    Foto: André François McKenzie - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit einer Woche gefallen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung fiel auf der Handelsplattform Bitstamp auf 83.369 US-Dollar. Das sind 2,4 Prozent weniger als am Vortag. Am vergangenen Freitag war der Bitcoin noch über 87.000 Dollar gestiegen.

    "Anleger befinden sich nach wie vor im Klammergriff geo- und geldpolitischer Unwägbarkeiten.", kommentierte Analyst Timo Emden vom Online-Broker Captrader. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt angesichts der Lage im Nahen Osten und den damit verbundenen Inflationsgefahren hoch. Der enttäuschend ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hatte noch am Freitag die Zinserhöhungserwartungen gedämpft und den Bitcoin vorübergehend gestützt, da Kryptowährungen keine Marktzinsen abwerfen. Die am Mittwoch gestiegenen Ölpreise stützten die Zinserhöhungserwartungen dann wieder.

    "Die Freude über die jüngsten regulatorischen Fortschritte in den USA ist mittlerweile wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen", schreibt Emden. "Dass auf der Gegenseite Gewinnmitnahmen im größeren Stil ausbleiben, spricht weiterhin für einen anhaltenden Risikoappetit der Marktakteure."

    Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 hat der Bitcoin mittlerweile über 30 Prozent verloren./jsl/nas

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