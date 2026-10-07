Finanzvorständin Dönges verlässt Aumovio überraschend
- Jutta Dönges gibt ihr Finanzvorstandsmandat auf
- Sie verlässt Aumovio zum Monatsende für neue Aufgaben
- Claus Bauer wird ab November Interims-Finanzchef
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio verliert überraschend seine Finanzvorständin Jutta Dönges. Nach nur knapp einem Jahr im Amt legt die Managerin ihr Vorstandsmandat mit Ablauf des heutigen Mittwochs (7. Oktober) nieder, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Zum Monatsende werde sie den Konzern dann verlassen. Die Trennung erfolge im gegenseitigen Einvernehmen, hieß es weiter. Dönges wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Der Aufsichtsrat nehme die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis.
Dönges war seit November 2025 Finanzvorständin bei Aumovio. Der Konzern hat bereits die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge eingeleitet. In der Zwischenzeit soll zunächst Konzernchef Philipp von Hirschheydt zusätzlich die Verantwortung für das Finanzressort im Vorstand übernehmen. Spätestens zum 1. November 2026 soll dann Claus Bauer als Interims-Finanzchef fungieren. Der Manager war früher Finanzchef beim Autozulieferer Schaeffler und ist derzeit Mitglied im Aumovio-Aufsichtsrat. Seine Aufgaben im Prüfungsausschuss des Gremiums werde er für die Dauer seiner neuen Aufgabe niederlegen./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 6,52 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +55,76 %/+40,19 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10
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Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!