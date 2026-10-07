JEFFERIES stuft VALEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,85 Euro belassen. Mit der in der kommenden Woche anstehenden Präsentation des Aluminium-Kühlsystems für Rechenzentren werde dieses Thema für die Anleger greifbarer, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Hochstufung der Aktie vor zwei Wochen sei noch der verbesserten Geschäftsdynamik geschuldet gewesen./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 15,31EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,85

Kursziel alt: 17,85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

