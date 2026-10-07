RBC stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Der Chipzulieferer dürfte die Erwartungen an das vergangene Quartal moderat übertreffen und auch mit den Zielen für das Schlussquartal positiv überraschen, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Der Jahresumsatz könnte damit über der ursprünglichen Zielspanne landen. Der Fokus liege indes schon auf den zwei kommenden Jahren ? seine Bruttomargenprognose für 2027 könnte sich als konservativ erweisen./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 1.592EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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