JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. An der Anlagestory und Marktpositionierung des Streamingdienstes habe sich in den vergangenen Monaten wenig geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben angesichts fehlender Content-Hits vorsichtig und machten sich Sorgen wegen der Wachstums- und Margendynamik. Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit der Kunden liege indes weiterhin über anderthalb Stunden. Zudem notiere die Aktie wieder auf den Tiefständen nach den Zweitquartalszahlen./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 61,64EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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