JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. An der Anlagestory und Marktpositionierung des Streamingdienstes habe sich in den vergangenen Monaten wenig geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben angesichts fehlender Content-Hits vorsichtig und machten sich Sorgen wegen der Wachstums- und Margendynamik. Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit der Kunden liege indes weiterhin über anderthalb Stunden. Zudem notiere die Aktie wieder auf den Tiefständen nach den Zweitquartalszahlen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 61,64EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte