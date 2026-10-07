JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" belassen. Der Folgeauftrag des finnischen Rüstungskonzerns Patria für Getriebe für die TRACKX-Fahrzeugfamilie im Wert von 30 Millionen Euro sei zwar kein Großauftrag, bedeute aber einen soliden Start ins Schlussquartal 2026, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 35,33EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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