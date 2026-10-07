Premier American Uranium meldet 10 Fuß mit 0,064 % eU3O8 in laufenden Bohrungen in Kaycee, Wyoming

TORONTO, 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-amer ... – freut sich, ein weiteres positives Update zu den Zwischenergebnissen des Explorationsbohrprogramms 2026 im vollständig unternehmenseigenen Kaycee-Projekt („Kaycee“ oder das „Projekt“) im Powder River Basin im Nordosten von Wyoming zu melden. Bei den ersten Bohrungen am Zielgebiet West Diane wurde in sechs von acht Bohrlöchern eine Uranmineralisierung durchteuft, darunter 10 ft mit einem Gehalt von 0,064 % eU₃O₈ im Bohrloch WD26-012. Nach vielversprechenden Ergebnissen bei Rustler sicherte sich PUR weitere 1.883 Acres an Schürfrechten, wodurch das Zielgebiet nach Norden und Westen erweitert, die Claim-Blöcke Rustler und Stampede miteinander verbunden und die Gesamtfläche des Landpakets auf 31.724 Acres erhöht wurde.

Bis zum 25. September 2026 hat PUR 80 konventionelle Schlamm-Rotationsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 65.620 ft abgeschlossen (30 Bohrlöcher und 23.660 ft seit unserem letzten Bericht), was etwa 66 % des geplanten 100.000-ft-Programms entspricht. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt derzeit auf West Diane, wobei nach Abschluss der Bohrkampagne in West Diane eine Rückkehr nach Rustler geplant ist.

Highlights des Programms 2026

Erfreuliche erste Ergebnisse bei West Diane: Sechs von acht Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 7.360 ft durchquerten eine Uranmineralisierung mit Gehalten von 0,02 % eU₃O₈ oder höher (Tabelle 1). Insbesondere durchteufte das Bohrloch WD26-012 10 ft mit 0,064 % eU₃O₈, darunter 5,5 ft mit 0,076 % und 2 ft mit 0,092 % eU₃O₈ (Abbildung 2).

Bohrungen bei West Diane prüfen Erweiterungen bekannter Mineralisierungen: Historische Bohrungen identifizierten zwei separate Sandstein-Wirtsformationen innerhalb der Fort-Union-Formation, einer von zwei historisch produktiven Wirtsformationen im Gebiet Smith Ranch-Highland des Powder-River-Beckens. Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich auf die obere Einheit, um den Verlauf und die Ausdehnung des Paläokanals, der durch historische Bohrungen teilweise abgegrenzt wurde, besser zu definieren. Es sind sowohl Infill-, Step-out- als auch Bestätigungsbohrungen geplant, um Bereiche bekannter Uranmineralisierungen zu verifizieren und zu erweitern.

Weitere Uranabschnitte bei Rustler: Sechs der 22 neu gemeldeten Bohrlöcher durchteuften eine Uranmineralisierung mit einem Gehalt von mindestens 0,02 % eU₃O₈, darunter 2,5 ft mit einem Gehalt von 0,063 % eU₃O₈ in RT26-121 und 3,5 ft mit einem Gehalt von 0,037 % eU₃O₈ in RT26-116 (siehe Tabelle 1 und Abbildung 3).

Erweiterung der Schürfrechte in Rustler um 1.883 Acres: Ermutigende Bohrergebnisse veranlassten PUR, zusätzliche Schürfrechte unmittelbar nördlich und westlich des bestehenden Claim-Blocks zu sichern, wodurch das Zielgebiet erweitert und die Claim-Blöcke Rustler und Stampede miteinander verbunden wurden.

Zwei mineralisierte Sandstein-Einheiten bei Rustler identifiziert: Bei den Bohrungen wurden zwei mineralisierte Sandstein-Wirtsgesteinseinheiten identifiziert, die sich beide innerhalb der unteren Wasatch-Formation befinden. In beiden Sandsteinen wurde eine Uranmineralisierung festgestellt, und die Gamma-Ergebnisse deuten auf mögliche übereinanderliegende Rollfronten in der oberen Einheit hin.

Wiederaufnahme der Bohrungen bei „Rustler“ im erweiterten Zielgebiet: Die Bohrungen wurden nach 45 Bohrlöchern unterbrochen, während PUR die angrenzenden Schürfrechte sicherte. Da diese Rechte nun gesichert sind, wird die Wiederaufnahme der Bohrungen nach Abschluss der „West Diane“-Kampagne erwartet, sofern das Wetter dies zulässt.

Colin Healey, CEO von PUR, erklärte: „Unser Programm für 2026 liefert weiterhin vielversprechende Ergebnisse im gesamten Kaycee-Gebiet. Die Bohrungen am Zielgebiet West Diane haben in sechs unserer ersten acht Bohrlöcher eine Uranmineralisierung ergeben, darunter ein 10 ft langes Intervall mit einem Gehalt von 0,064 % eU₃O₈ – das bislang mächtigste mineralisierte Intervall, das im Rahmen des diesjährigen Programms gemeldet wurde. Diese Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für Folgebohrungen zur Erkundung von Erweiterungen bekannter Mineralisierungen. Bei Rustler haben uns vielversprechende Ergebnisse dazu veranlasst, weitere 1.883 Acres im Norden und Westen zu sichern, wodurch wir nun in der Lage sind, weitere Explorationsmöglichkeiten zu prüfen. Da etwa zwei Drittel der geplanten Bohrungen abgeschlossen sind, freuen wir uns darauf, das Projekt West Diane voranzutreiben und zu unserem erweiterten Zielgebiet Rustler zurückzukehren.“

Michael Harrison, Vorstandsvorsitzender, kommentierte: „Kaycee stellt eines der größten Grassroots-Uran-Explorationsprogramme in den Vereinigten Staaten dar, mit einem erweiterten Landpaket, das sich über etwa 31.724 Acres im ergiebigen Powder River Basin in Wyoming erstreckt. Unsere laufenden Bohrungen belegen das Potenzial dieser umfangreichen Landposition, während die Hinzufügung strategisch gelegener Schürfrechte, die die Claim-Blöcke Rustler und Stampede verbinden, unsere Explorationspräsenz stärkt. PUR konzentriert sich darauf, wesentliche Uranressourcen in den Vereinigten Staaten zu erschließen.“

Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte bei Kaycee – 18. August bis 25. September 2026

Zielgebiet Bohrloch Abschnitt Ab (ft) Bis (ft) Mächtigkeit (ft) eU₃O₈ % Rustler RT26-106 durchschritten 412,5 413 0,5 0,022 RT26-112 durchschritten 386,5 387,5 1 0,021 und 700 701 1 0,032 RT26-115 durchschritten 648 650,5 2,5 0,023 RT26-116 durchschritten 416 419,5 3,5 0,037 RT26-119 durchschritten 401,5 402,5 1 0,023 und 426 427 1 0,022 RT26-121 durchschritten 427,5 430 2,5 0,063 einschließlich 428 429,5 1,5 0,081 einschließlich 428,5 429 0,5 0,1 West Diane WD26-011 durchschritten 898,5 901,5 3 0,081 einschließlich 899 901 2 0,108 einschließlich 899,5 900,5 1 0,141 und 902 904 2 0,039 einschließlich 902,5 903,5 1 0,053 WD26-012 durchschritten 859,5 869,5 10 0,064 West Diane einschließlich 860,5 862 1,5 0,078 einschließlich 863 868,5 5,5 0,076 einschließlich 864 866 2 0,092 einschließlich 864,5 865 0,5 0,102 WD26-013 durchschritten 826 831 5 0,063 einschließlich 826,5 828,5 2 0,096 einschließlich 827 828 1 0,119 und 839 840,5 1,5 0,02 WD26-014 durchschritten 833,5 835 1,5 0,025 WD26-015 durchschritten 814 815 1 0,021 WD26-018 durchschritten 618 620 2 0,033 und 633 635 2 0,031

Anmerkungen: Die hier aufgeführten Bohrlöcher stießen auf Uranmineralisierungen mit einem Cutoff-Gehalt von mindestens 0,02 % eU₃O₈. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Casper, Wyoming, durchgeführt wurden, und es handelt sich um „äquivalente“ („e“) Gehalte an U3O8. Die geophysikalische Sonde von Hawkins CBM Logging wurde im August 2026 in den Testgruben des US-Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert. Es wurden keine Korrekturen für radiometrisches Ungleichgewicht vorgenommen. Zahlreiche Vergleiche zwischen eU₃O₈ und chemischen Analysen von PRB-Kernproben deuten darauf hin, dass eU₃O₈ ein angemessener Indikator für den tatsächlichen Urangehalt ist. Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet, und die geologischen Einheiten, in denen die Uranmineralisierung vorkommt, verlaufen im Allgemeinen sehr flach; daher wird davon ausgegangen, dass die angegebenen Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten nahekommen oder diese geringfügig übersteigen.

Abbildung 1. Wichtigste Ziele des Kaycee-Projekts im Jahr 2026

Abbildung 2. Bohrlöcher bei West Diane 2026





Abbildung 3. Bohrlöcher im Projekt „Rustler 2026“





Kaycee-Projekt

Das Kaycee-Projekt im Powder River Basin (PRB) in Wyoming umfasst Mineralrechte auf einer Fläche von über 42 Quadratmeilen entlang eines 36 Meilen langen mineralisierten Trends, der mehr als 110 Meilen identifizierte Rollfronten aufweist (Abbildung 4). Das Projekt gilt als das einzige im PRB, bei dem alle drei bekannten, historisch produktiven Sandsteinformationen (Wasatch, Fort Union und Lance) mineralisiert und potenziell für die ISR-Gewinnung zugänglich sind. Das Explorationsteam von PUR führt das größte Grassroots-ISR-Bohrprogramm in den Vereinigten Staaten durch, wobei seit 2023 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 400.000 ft abgeschlossen wurden.

PUR verfügt über eines der stärksten Explorationsportfolios in Wyoming und kombiniert sein Cyclone-Projekt im Great Divide Basin mit dem Kaycee-Projekt, um eines der größten laufenden Bohrprogramme im Bundesstaat voranzutreiben und seine Präsenz in den beiden wichtigsten für den ISR-Abbau geeigneten Uranregionen des Bundesstaates erheblich auszubauen.

Abbildung 4. Das Explorationsportfolio von PUR in Wyoming mit Hervorhebung des Kaycee-Projekts im Powder River Basin und des Cyclone-Projekts im Great Divide Basin.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration bei PUR, geprüft und genehmigt, die eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Frau Brown hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, auf denen die hierin enthaltenen Informationen basieren.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse stammen aus konventionellen Rotationsbohrungen mit Bohrschlamm sowie aus kontinuierlich aufgezeichneten geophysikalischen Messwerten (Gammastrahlung, Spontanspannung und Einpunkt-Widerstandsmessung) einer geophysikalischen Bohrlochsonde. Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet, und die geologischen Einheiten, in denen die Uranmineralisierung vorkommt, verlaufen im Allgemeinen sehr flach; daher wird davon ausgegangen, dass die angegebenen Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen oder diese geringfügig übersteigen. Die gemeldeten Mineralisierungsgehalte wurden anhand der Gammastrahlen-Log-Daten nach einem Verfahren berechnet, das erstmals in den frühen 1960er Jahren entwickelt wurde und in der Uranindustrie gängige Praxis ist. Die geophysikalische Bohrlochmessung wurde von Hawkins CBM aus Casper, Wyoming, durchgeführt, einem sehr erfahrenen und kompetenten geophysikalischen Dienstleister mit einer langjährigen Tradition bei der Bereitstellung zuverlässiger und genauer Daten.

Weitere Informationen zum Kaycee-Projekt des Unternehmens, einschließlich der während des Arbeitsprogramms angewandten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen, sind dem „Technischen Bericht gemäß NI 43-101 zum Kaycee-Uranprojekt, Johnson County, Wyoming, USA“ vom 21. September 2025 zu entnehmen, der im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming durchgeführt werden.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran spezialisierte Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

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In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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Die Premier American Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 0,271EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.