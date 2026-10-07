Nokia baut weiter ab – und setzt gleichzeitig voll auf KI und Cloud

Nokia setzt seinen Sparkurs fort und plant einem Bericht der Helsingin Sanomat zufolge einen weiteren Stellenabbau in seinem Heimatmarkt Finnland. Demnach könnten 253 Arbeitsplätze wegfallen. Betroffen seien insbesondere die Standorte Espoo, Tampere und Oulu. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sollen am 12. Oktober beginnen. Die neuen Einschnitte sind Teil des bereits 2023 aufgelegten Kostensenkungsprogramms. Nokia hatte damals angekündigt, seine jährliche Kostenbasis bis Ende 2026 gegenüber 2023 um 800 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro zu reduzieren. Ursprünglich sollte die Zahl der Beschäftigten konzernweit von rund 86.000 auf 72.000 bis 77.000 sinken.

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Inzwischen kommt Nokia mit den Einsparungen offenbar schneller voran als zunächst erwartet. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal erklärte der Konzern, dass er beim ursprünglichen Programm inzwischen das obere Ende der Einsparspanne von 1,2 Milliarden Euro anpeilt. Gleichzeitig wurden weitere Restrukturierungsmaßnahmen vor allem in Europa gestartet. Allein dafür rechnet Nokia 2026 mit zusätzlichen Restrukturierungskosten von rund 200 Millionen Euro. Insgesamt sollen die entsprechenden Belastungen in diesem Jahr rund 800 Millionen Euro erreichen.

Finnland bleibt dabei einer der wichtigsten Entwicklungsstandorte des Konzerns. Nokia beschäftigt dort nach aktuellen Angaben rund 6.600 Mitarbeiter – vor allem in Espoo, Tampere und Oulu. Espoo beherbergt den Hauptsitz und große Entwicklungsbereiche, Tampere ist unter anderem auf System-on-Chip-Technologien spezialisiert und Oulu gilt als wichtiger Forschungs- und Produktionsstandort für Mobilfunktechnik und 6G. Bereits Anfang 2026 hatte Nokia in Finnland Stellen gestrichen. Damals standen zunächst bis zu 156 Arbeitsplätze zur Disposition; nach Abschluss der Verhandlungen sollten letztlich maximal 121 Stellen wegfallen. Die nun gemeldeten 253 Stellen würden damit eine deutlich größere neue Abbaurunde darstellen.

Für Anleger ist entscheidend, dass Nokia gleichzeitig spart und Kapital in wachstumsstärkere Bereiche verschiebt. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Währungsbasis um neun Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden, dessen Umsatz sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelte. Network Infrastructure legte währungsbereinigt um zwölf Prozent zu, Optical Networks sogar um 20 Prozent. Der Stellenabbau ist damit weniger Ausdruck einer akuten Unternehmenskrise als Teil eines strategischen Umbaus: Nokia versucht, seine Kostenbasis weiter zu verschlanken und zugleich Ressourcen in Netzwerkinfrastruktur, optische Netze, Cloud und KI-Anwendungen umzulenken. Für die Aktie könnte entscheidend werden, ob die Einsparungen tatsächlich dauerhaft höhere Margen ermöglichen, ohne die technologische Wettbewerbsfähigkeit in den wichtigen Forschungsstandorten zu schwächen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 9,458EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

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