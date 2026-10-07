Constellation Brands (A) Aktie steigt am 07.10.2026 kräftig

Mit einer Performance von +3,91 % konnte die Constellation Brands (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Constellation Brands (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 102,25€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Constellation Brands (A) ist ein führender US-Getränkehersteller mit Fokus auf Bier, Wein und Spirituosen (u.a. Corona, Modelo, Robert Mondavi). Zweck: Markenaufbau und -vertrieb alkoholischer Getränke v.a. in Nordamerika. Starke Marktstellung im Premium- und Importbiersegment. Wichtige Konkurrenten: AB InBev, Heineken, Diageo, Pernod Ricard. USP: starke mexikanische Biermarken, Premium-Fokus, breite Distributionsmacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Constellation Brands (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,83 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Brands (A) Aktie damit um -0,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Constellation Brands (A) auf -15,62 %.

Während Constellation Brands (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,40 %.

Constellation Brands (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,20 % 1 Monat -10,11 % 3 Monate -13,83 % 1 Jahr -19,40 %

Informationen zur Constellation Brands (A) Aktie

Stand: 07.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 171 Mio. Constellation Brands (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,25 Mrd.EUR € wert.

Nach Höchstständen von Nasdaq und S&P 500 am Vortag dürften die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte Gewinne mitnehmen. Dazu dürften auch die jüngsten Entwicklungen in Nahost beitragen. Zwar haben die Öl-Transporte durch die Straße von …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Constellation Brands (A)?

Diageo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. Heineken notiert im Plus, mit +0,60 %. Pernod Ricard notiert im Plus, mit +2,47 %. Brown-Forman Registered (B) verliert -0,09 % Anheuser-Busch InBev notiert im Plus, mit +0,51 %.

Constellation Brands (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Constellation Brands (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Constellation Brands (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.