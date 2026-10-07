Gericht in Nevada hebt Beschränkung auf und erlaubt EESystem die Weitergabe der Aufzeichnung der Sitzung vom November 2024

Der Beschluss vom 25. September 2026 hebt die Beschränkung für die Veröffentlichung der Aufzeichnung auf. Das zugrunde liegende Verfahren ist noch anhängig.

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2026 / Am 25. September 2026 erließ Richterin Erika Mendoza vom Achten Bezirksgericht von Nevada, Clark County, einen schriftlichen Beschluss, mit dem sie Jason Shurkas Antrag auf Erlass einer vorläufigen Unterlassungsverfügung (preliminary injunction) zurückwies und Michael Bertolacinis Antrag auf Aufhebung der bestehenden einstweiligen gerichtlichen Anordnung (temporary restraining order) stattgab, die die öffentliche Verbreitung einer Aufzeichnung der Sitzung vom 14. November 2024 untersagt hatte. Die Entscheidung erging in der Rechtssache Nr. A-25-910216-B, Abteilung XXVII, einem Verfahren, das von Energy Enhancement System LLC („EESystem“), Michael Bertolacini und Dr. Sandra Rose Michael gegen Jason Shurka und weitere Beklagte angestrengt worden war.

In seinem schriftlichen Beschluss stellte das Gericht fest, dass seine frühere Annahme, wonach die Zustimmung von Jason Shurka zur Weitergabe der Aufzeichnung erforderlich sei, falsch war, und dass die Beschränkung mit Wirkung ab der Anhörung vom 2. September 2026 aufgehoben wurde.

Dem Beschluss zufolge wurde das Treffen von Manny Shurka, dem Vater von Jason Shurka, mit einem Mobiltelefon aufgezeichnet, und Jason Shurka legte diese Aufzeichnung am 11. Juli 2025 im Rahmen des Rechtsstreits ohne Vertraulichkeitsvermerk vor. Der Beschluss verweist zudem auf später aufgezeichnete Gespräche, aus denen hervorgeht, dass beiden Seiten bewusst war, dass das Treffen aufgezeichnet worden war.

Die Aufzeichnung zeigt, wie sich Jason Shurka und Manny Shurka mit Bertolacini und Humphrey Angeles treffen. EESystem behauptet in seiner Klage, dass die Shurkas während des Treffens eine Zahlung in Höhe von 10 Millionen Dollar im Zusammenhang mit UNIFYD-Vermögenswerten gefordert hätten. Hierbei handelt es sich um Behauptungen im Rahmen eines laufenden Rechtsstreits. Der Beschluss befasst sich ausschließlich mit der Frage, ob die Aufzeichnung weitergegeben werden darf. Er enthält keine Feststellung zur Richtigkeit der in der Aufzeichnung gemachten Aussagen, und das Gericht hat noch nicht über die Ansprüche von EESystem entschieden.