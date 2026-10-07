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    Lenovo hebt die CES 2027-Keynote mit einem immersiven Erlebnis in der „Sphere" auf ein neues Niveau

    Lenovo hebt die CES 2027-Keynote mit einem immersiven Erlebnis in der „Sphere auf ein neues Niveau
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lenovo präsentiert „Tech World @ CES" mit Hybrid-KI – ein Erlebnis, wie es das CES-Publikum noch nie zuvor erlebt hat.

    ARLINGTON, Virginia, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die „ " Consumer Technology Association (CTA), Eigentümerin und Veranstalterin der CES, gibt bekannt, dass Lenovo seine Flaggschiff-Veranstaltung „Tech World" auf die CES bringen wird – für ein einzigartiges Keynote-Erlebnis in der Sphere in Las Vegas. Lenovo veranstaltet am Mittwoch, dem 6. Januar 2027, die „ Tech World @ CES" . Um 17:00 Uhr PT wird der Vorstandsvorsitzende und CEO Yuanqing Yang gemeinsam mit weiteren führenden Persönlichkeiten aus dem Bereich der KI die Bühne betreten und eine unvergessliche CES-Keynote mit beeindruckenden visuellen und akustischen Effekten halten.

    Yuanqing Yang, Chairman & CEO, Lenovo

    „Die CES ist die globale Bühne, auf der sich die weltweit führenden Technologieunternehmen versammeln, um die Zukunft zu gestalten, und die Lenovo Tech World ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident und CEO der CTA. „Da die Lenovo Tech World auf der CES 2027 wieder in die Sphere zurückkehrt, verspricht dies einer der Höhepunkte der Woche zu werden, den man auf keinen Fall verpassen sollte." „Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie sie in einer CES-Keynote, wie wir sie noch nie gesehen haben, Technologie und Musik miteinander verbinden werden."

    Auf der Tech World werden nicht nur die neuesten Innovationen von Lenovo vorgestellt, sondern auch einige der größten Namen und mutigsten Vordenker der Technologiebranche zusammenkommen, um zu erörtern, wie die Zukunft der KI aussehen wird. Die CES-Besucher erfahren aus erster Hand, wie hybride KI unsere Lebens- und Arbeitsweise verändert und neue Möglichkeiten für Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft eröffnet. Es wird ein absolut sehenswertes Gespräch darüber sein, wohin sich die KI entwickelt und wie sie dazu beitragen kann, das menschliche Potenzial und den globalen Fortschritt voranzutreiben.

    „Die KI tritt in eine neue Phase ein, in der jeder Einzelne und jedes Unternehmen in die Lage versetzt werden sollte, Daten in echten Mehrwert umzuwandeln", sagte Yuanqing Yang, Vorstandsvorsitzender und CEO von Lenovo. „Die vor uns liegende Chance besteht darin, das Beste aus menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz zu vereinen, um völlig neue Möglichkeiten zu schaffen; die Zukunft gehört weder der KI noch dem Menschen, sondern dem Menschen + KI. „Auf der Tech World werden wir zeigen, wie unsere Hybrid-KI-Strategie eine intelligentere Zukunft für alle schafft – mit mehr Wirkung, Effizienz, Sicherheit und Datenschutz."

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