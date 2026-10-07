Porsche Holding SE - Aktie schießt in die Höhe - 07.10.2026

Die Anleger von Porsche Holding SE dürfen sich über ein Kursplus von +3,73 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 25,33€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Porsche Holding SE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,33€, mit einem Plus von +3,73 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Porsche Holding SE-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -11,59 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -2,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,87 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Porsche Holding SE eine negative Entwicklung von -37,13 % erlebt.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,19 % 1 Monat -13,87 % 3 Monate -11,59 % 1 Jahr -27,13 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Mrd. € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,25 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,99 %. Renault notiert im Plus, mit +4,56 %. Volkswagen legt um +2,55 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +1,27 %.

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Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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