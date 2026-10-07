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    Besonders beachtet!

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    Wolters Kluwer Aktie steigt auf 71,16€ - 07.10.2026

    Am 07.10.2026 ist die Wolters Kluwer Aktie, bisher, um +3,04 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Besonders beachtet! - Wolters Kluwer Aktie steigt auf 71,16€ - 07.10.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Wolters Kluwer Aktie am 07.10.2026

    Der Höhenflug der Wolters Kluwer Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,04 % zu Buche, die Aktie notiert bei 71,16. Damit gelingt der Wolters Kluwer Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,26 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,04 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Wolters Kluwer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +23,23 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +4,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,16 % verloren.

    Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,80 %
    1 Monat +3,52 %
    3 Monate +23,23 %
    1 Jahr -36,94 %
    Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 225 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,00 Mrd. € wert.

    Wolters Kluwer bringt KI-gestützte Dokumentenerstellung direkt in den Libra Legal AI Workspace


    Wolters Kluwer Legal & Regulatory hat heute die Einführung von Drafting angekündigt, einer zentralen neuen Funktion innerhalb von Libra by Wolters Kluwer, dem Legal AI Workspace des Unternehmens. Mit Drafting können Juristinnen und Juristen …

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Medienbranche …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %.

    Wolters Kluwer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Wolters Kluwer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Wolters Kluwer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Wolters Kluwer

    +3,30 %
    +4,80 %
    +3,52 %
    +23,23 %
    -36,94 %
    -39,58 %
    -22,22 %
    +94,40 %
    +177,10 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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