Wolters Kluwer Aktie steigt auf 71,16€ - 07.10.2026

Der Höhenflug der Wolters Kluwer Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,04 % zu Buche, die Aktie notiert bei 71,16€. Damit gelingt der Wolters Kluwer Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,26 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,04 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Wolters Kluwer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +23,23 %.

Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +4,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,16 % verloren.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,80 % 1 Monat +3,52 % 3 Monate +23,23 % 1 Jahr -36,94 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr

Es gibt 225 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,00 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %.

Wolters Kluwer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Wolters Kluwer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Wolters Kluwer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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