🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Commerzbank Aktie unter starkem Abgabedruck - 07.10.2026

    Am 07.10.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um -2,76 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie unter starkem Abgabedruck - 07.10.2026
    Foto: Igor - stock.adobe.com

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -2,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,50 %, geht es heute bei der Commerzbank Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank!
    Long
    36,61€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,21€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Commerzbank nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +1,53 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +7,77 %.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,28 %
    1 Monat -7,61 %
    3 Monate +1,53 %
    1 Jahr +21,55 %
    Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,75 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 07.10. - AT 20 schwach -2,79 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Ist die Luft jetzt raus?


    Die Commerzbank-Aktie hat die Marke von 40 € zurückerobert. Damit notiert sie allerdings bereits auf Höhe des neuen RBC-Kursziels. Auch Deutsche Bank und JPMorgan sehen kaum noch Potenzial, während die DZ Bank weiterhin 46 € für möglich hält. Fundamental steht die Bank so gut da wie lange nicht – doch nach der starken Neubewertung müssen […] The post Commerzbank-Aktie über 40 €: Ist die Luft jetzt raus? first appeared on sharedeals.de.

    Banken-Machtkämpfe, Übernahme-Poker und Wolfram-Boom! Jetzt mutig bei Commerzbank, Deutsche Bank und Almonty Industries einsteigen!


    An den Finanzmärkten herrscht derzeit Hochspannung! Die Renditen für die 10-jährigen Anleihen klettern in einigen Ländern in Europa, aber auch in den USA auf irre Höchststände. Das sorgt für Unruhe in den unterschiedlichsten Anlageklassen. Auch die …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,16 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -3,25 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -4,40 %. ING Group verliert -2,71 % UniCredit notiert im Minus, mit -3,61 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Commerzbank Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Commerzbank Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Commerzbank Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Commerzbank

    -2,21 %
    -7,28 %
    -7,61 %
    +1,53 %
    +21,55 %
    +277,86 %
    +543,97 %
    +574,36 %
    -57,66 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
    Commerzbank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Commerzbank Aktie unter starkem Abgabedruck - 07.10.2026 Am 07.10.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um -2,76 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     