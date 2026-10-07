Commerzbank Aktie unter starkem Abgabedruck - 07.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -2,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,50 %, geht es heute bei der Commerzbank Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Commerzbank nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +1,53 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +7,77 %.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,28 % 1 Monat -7,61 % 3 Monate +1,53 % 1 Jahr +21,55 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,75 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Commerzbank-Aktie hat die Marke von 40 € zurückerobert. Damit notiert sie allerdings bereits auf Höhe des neuen RBC-Kursziels. Auch Deutsche Bank und JPMorgan sehen kaum noch Potenzial, während die DZ Bank weiterhin 46 € für möglich hält. Fundamental steht die Bank so gut da wie lange nicht – doch nach der starken Neubewertung müssen […] The post Commerzbank-Aktie über 40 €: Ist die Luft jetzt raus? first appeared on sharedeals.de.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,16 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -3,25 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -4,40 %. ING Group verliert -2,71 % UniCredit notiert im Minus, mit -3,61 %.

Lohnt sich ein Investment in die Commerzbank Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Commerzbank Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Commerzbank Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.