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    Besonders beachtet!

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    PUMA Aktie steigt auf 22,710€ - 07.10.2026

    Die PUMA Aktie notiert am 07.10.2026 mit +3,32 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie steigt auf 22,710€ - 07.10.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    Aktueller Stand der PUMA Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 07.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,32 % im Plus. Die PUMA Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,32 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,32 % hinzu. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für PUMA-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -19,22 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -1,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,75 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PUMA eine positive Entwicklung von +0,99 % erlebt.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,49 %
    1 Monat -5,75 %
    3 Monate -19,22 %
    1 Jahr +5,10 %
    Stand: 07.10.2026, 15:09 Uhr

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,36 Mrd. € wert.

    35 Euro je Aktie: ANTA steigt zum größten PUMA-Aktionär auf


    ANTA Sports Completes Acquisition of 29.06% Stake in PUMA, Becomes Largest Shareholder


    Becomes PUMA's largest shareholder, further strengthening ANTA Sports' globalization strategyWill support unlocking PUMA's potential across global markets including China, leveraging complementary strengths and multi-brand management experienceFully …

    PUMA welcomes ANTA Sports as new largest shareholder


    EQS-News: PUMA SE / Key word(s): Miscellaneous PUMA welcomes ANTA Sports as new largest shareholder 07.10.2026 / 13:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement.   PRESS RELEASE PUMA welcomes ANTA Sports as new …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PUMA?

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +1,38 %. VF notiert im Minus, mit -0,55 %. adidas legt um +1,00 % zu

    PUMA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +4,96 %
    +0,09 %
    -4,24 %
    -17,92 %
    +6,79 %
    -57,73 %
    -76,84 %
    -3,74 %
    +1.524,65 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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