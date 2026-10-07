freenet Aktie gewinnt an Wert - 07.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die freenet Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,87 % im Plus. Damit gelingt der freenet Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,85 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,87 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für freenet-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -1,21 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -0,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,78 %. Im Jahr 2026 gab es für freenet bisher ein Minus von -22,68 %.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,78 % 1 Monat -6,78 % 3 Monate -1,21 % 1 Jahr -14,58 %

? wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.10.2026, 15:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursschwäche von freenet und mögliche Nachkäufe. Im Fokus stehen der Telefónica-Vertragsstreit mit rund 50 Mio. Euro erwarteter Ergebnisbelastung 2026, deren mögliche Dauer und Chancen auf Nachverhandlungen. Diskutiert werden das bereinigte EBITDA-Ziel von 620 Mio. Euro für 2028 trotz Belastungen, die Mindestdividende bis 2028 sowie mögliche Kundengewinne durch waipu-Rabatte und Vertriebssynergien der mobilezone-Übernahme.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,73 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,63 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,17 %. Telefonica Deutschland notiert im Plus, mit +0,13 %. Vodafone Group legt um +2,76 % zu

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.